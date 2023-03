Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku maaliskuussa 2023: TAMKilla runsas koulutustarjonta lukuisilla aloilla

TAMKin hakukohteina on 32 AMK-tutkinto-ohjelmaa sekä 9 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa. Päiväopetuksena toteutettavien tutkinto-ohjelmien lisäksi TAMKissa on mahdollista opiskella työn ohessa monimuotototeutuksissa tradenomiksi, restonomiksi, sairaanhoitajaksi sekä rakennusmestariksi. Restonomin ja tradenomin monimuotototeutusten opiskelijavalinnat tehdään valintakurssin perusteella. Sairaanhoitajan ja rakennusmestarin opintoihin voi tulla valituksi todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen kautta.

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmaan voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin avoimessa AMKissa. Tutkinto-ohjelmaan voi hakea, vaikka valintakurssi olisi vielä kesken.

YAMK-hakukohteissa muun muassa uusi metsätalouden koulutus

Ylempi AMK-koulutus antaa opiskelijalle työelämän muutoksissa tarvittavan asiantuntijaosaamisen. Koulutuksessa keskitytään syventämään omaa asiantuntijuutta työelämässä hankitun kokemuksen pohjalta, tavoitteena vahva käytännön kehittämisosaaminen.

Terveys- ja hyvinvointialalla on tarjolla kolme ylempää tutkinto-ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysalan kliinisen asiantuntijan ylemmässä tutkinto-ohjelmassa on kaksi eri hakukohdetta; mielenterveys- ja päihdetyö sekä kätilötyön kehittäminen. Haussa on myös sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma sekä sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma.

Muut ylemmät tutkinto-ohjelmat ovat mediatuottaminen, metsätalous, rakentaminen, teknologiaosaamisen johtaminen sekä tietojärjestelmäosaaminen. Metsätalouden ylempi tutkinto-ohjelma on aivan uusi ja ainutlaatuinen koulutus, joka painottuu luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen ylläpitoon.



Ylemmissä tutkinto-ohjelmissa pohjakoulutusvaatimus vaihtelee hakukohteen mukaan. Pääsääntöisesti pohjakoulutuksen tulee olla korkeakoulutasoinen, mutta joihinkin kohteisiin voi hakea myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Lisäksi hakukelpoisuus edellyttää vähintään 24 kuukauden työkokemuksen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen alalta, johon on valmistunut tai alalta, johon on hakemassa.

AMK-valintakoe kesän kynnyksellä

TAMK järjestää AMK-valintakokeen 30.5.–1.6.2023 Kuntokadun kampuksella Tampereella. Kolmen koepäivän aikana järjestetään kuusi koetilaisuutta, joissa kussakin on noin 900 koepaikkaa. Hakijat ilmoittautuvat valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella opintopolku.fi-palvelussa.

Hakija voi valita kokeen suorituspaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Koepaikaksi voi valita myös ammattikorkeakoulun, johon ei ole hakenut, mutta joka sijaitsee esimerkiksi lähellä omaa asuinpaikkaa.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023.

Lisätietoa:

TAMKin hakijapalvelut: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi

Koulutuksen ja oppimisen palvelujen päällikkö Lea Yli-Koivisto, p. 050 5603 153, lea.yli-koivisto@tuni.fi

Koulutuksen vararehtori Sanna Wesanko, p. 040 509 2711, sanna.wesanko@tuni.fi