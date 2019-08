Korkeakoulut kutsuvat vaasalaiset juhlimaan: Vaasa Campus Festival täyttää Vaasan torin 4.9.

Uusi lukuvuosi käynnistyy entistä suuremmalla voimalla, kun Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Hanken, Åbo Akademi ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus, Vaasa järjestävät Vaasan torilla Vaasa Campus Festival -tapahtuman keskiviikkona 4.9.

Vaasa Campus Festival järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa ja nyt se laajenee Vaasan torilla järjestettäväksi musiikkitapahtumaksi. Festivaaleille ovat tervetulleita korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön lisäksi myös kaikki kaupunkilaiset. Tapahtumassa ovat tällä kertaa mukana kaikki Vaasan korkeakoulut.



Illan aikana torilla esiintyy värikäs joukko artisteja niin suomen, ruotsin kuin englanninkin kielellä. Lavalle nousevat dance-yhtye Italobrothers, bilebändi Bastupojkarna, hiphop-yhtye Mouhous ja korkeakouluopiskelijoista koostuva indie/pop/rock-bändi Wehreä. Yleisön lämmittelee ja tunnelman viimeistelee DJ Okki.



Tapahtuma järjestetään Vaasan torilla 4.9. klo 16-22. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille, mutta anniskelun vuoksi ikäraja on 18 vuotta. Ohjelma ja festarivinkit löytyvät tapahtuman www-sivuilta:https://vaasacampusfestival.fi/fi/.



Ainutlaatuista yhteistyötä

Vaasa Campus Festival on kaikkien Vaasan korkeakoulujen yhteisponnistus, jossa kiteytyy hienosti se, että Vaasa on yksi Suomen suurimpia opiskelukaupunkeja. Vaasalaiset korkeakoulut tekevät myös edistyksellistä yhteistyötä: yhteisiä panostuksia ovat muun muassa korkeakoulujen tiedekirjasto Tritonia, opetuslaboratorio Technobothnia, kampuksen ravintolapalvelut sekä lukuisat vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Yhteistyötä tehdään myös opetuksessa, turvallisuusasioissa ja opiskelijarekrytoinnissa.



Korkeakoulutus on Vaasan tunnettuuden ja vetovoiman keskeinen edistäjä. Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija: Palosaaren kampuksella opiskelee n. 10 000 opiskelijaa, ja kaiken kaikkiaan opiskelijoita Vaasassa on yli 12 000. Henkilöstöä korkeakouluissa on lähes tuhat.





Lisätiedot:

Mira Hannula, VAMOK, 020 766 3562, mira.hannula@vamok.fi

Anna Sjöholm, VAMK, 040 197 6214, anna.sjoholm@vamk.fi

Tapahtuman www-sivut: https://vaasacampusfestival.fi/fi/Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/369032190378928/