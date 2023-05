Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt Laurealle korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman. Arviointipaneeli piti muun muassa Laurean näyttöjä ja käytäntöjä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) poikkeuksellisen vahvoina.

– Laurea osoitti erityisen vahvaa yhteiskehittämisen ilmapiiriä ja vuorovaikutteista TKI-toimintaa korostavaa toimintakulttuuria, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja, vararehtori Gunilla Widén.

Arviointipaneeli kiinnitti arvioinnissaan huomiota erityisesti kolmeen seikkaan. Ensimmäinen oli Laurean edelläkävijyys yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä. Laurea osallistaa tavoitteellisesti ja laajasti alueensa eri toimijoita, verkostoja ja sidosryhmiä yhteiskehittämiseen, josta Laurealla on vuosien kokemus. Arvioinnissa tuotiin esille myös menestyksekästä toimintaa edistävät työelämän muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointityö. Uudistustyöhön on sitouduttu vahvasti koko organisaatiossa.

Toiseksi paneeli piti Laurean näyttöä ja käytäntöjä TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä poikkeuksellisen vahvoina. TKI-toiminta on tiivis osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista, jonka lisäksi koko henkilöstön TKI-osaamista vahvistetaan suunnitelmallisesti. Samalla korkeakoulu arvioi jatkuvasti toimintansa vaikuttavuutta. Laurean TKI-toiminta on kytketty pitkäjänteisesti kehitettyyn ja vaikuttavaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin. Laurea on Suomen johtava ammattikorkeakoulu EU:n horisonttirahoituksen saajana.





”Tunnustus pit­kä­jän­tei­ses­tä ke­hit­tä­mis­työs­tä”



Arviointipaneelin mukaan Laurean kolmas vahvuus on ennakkoluuloton rajojen ylittäminen. Laurea ylittää rajoja luovasti ja hyödyntää muun muassa alumneja ja muita verkostojaan aktiivisesti korkeakoulun kehittämistyössä. Laurealla on myös merkittävä rooli kansallisessa yhteistyössä ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten European Network of Living Labs ja European Network of Security. Living Lab -toiminta on esimerkki kehittämisosaamisesta, jossa Laurea on kansainvälisesti arvostettu.

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Koski otti ilolla vastaan korkeakoululle osoitetun merkittävän tunnustuksen.

– Olemme Laureassa nöyrän ylpeitä korkeakouluyhteisöllemme myönnetystä Excellence-laatuleimasta. On upeaa saada ulkoinen tunnustus siitä pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta työstä, jota olemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan saralla tehneet.

– Olemme sitoutuneella, kehittämisorientoituneella ja rohkealla asenteella yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostomme kanssa mahdollistaneet tekoja, joilla on vaikuttavuutta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti, Koski toteaa.

Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä Korkeakoulujen arviointijaosto. Arviointialueet ovat Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.