Korkeasaarenluodosta tulossa luonnonsuojelualue

Helsingin kaupunki jatkaa luonnonsuojeluohjelmansa toteuttamista. Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut esityksen Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 1. helmikuuta.

Korkeasaarenluoto on Korkeasaaren kupeessa sijaitseva pieni kallioluoto, jonka lintulajisto ja lintujen parimäärät ovat luodon pieneen kokoon nähden huomattavia. Luonnonsuojelualueen perustamisella halutaan turvata monipuolisen pesimälinnuston säilyminen.

Luoto on erittäin uhanalaisen selkälokin pesimäpaikka. Selkälokkeja on pesinyt luodolla viime vuosina 1–3 paria. Vuodesta 2013 luodon valtalaji on ollut vaarantunut naurulokki. Vuonna 2016 niitä pesi luodolla 225 paria. Luodolla pesii myös suuri, lähinnä kalatiiroista koostuva tiirayhdyskunta (enimmillään 90 paria), kalalokki, harmaa- ja merilokki sekä joinakin vuosina myös vaarantunut isokoskelo ja erittäin uhanalainen tukkasotka. Alue on hyvä lintujen tarkkailukohde eläintarhassa kävijöille.

Rauhoitusmääräyksillä estetään liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö kieltämällä maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8. Luonnonsuojelualueen perustamisesitykseen on liitetty hoito- ja käyttösuunnitelma, joka mahdollistaa elinympäristön hoidon linnustolle mahdollisimman suotuisaksi.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa vuosina 2015–2024. Niiden yhteispinta-ala on noin 650 hehtaaria.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esitys kaupunginhallitukselle Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi.