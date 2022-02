Korkeatasoista talvihoitoa jalankulku- ja pyöräilyväylällä Turun ja Liedon välillä

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ottanut käyttöön harjahiekoitus-menetelmän valtatien 10 viereisellä jalankulku- ja pyöräilyväylällä urakka-alueellaan Turun ja Liedon keskustan välillä. Menetelmässä väylälle satanut lumi poistetaan harjaamalla ja liukkaudentorjunta tehdään hiekoittamalla. Tavoitteena on poistaa lumi pian sateen jälkeen harjaamalla, jolloin väylälle ei pääse kertymään lumi- tai jääpolannetta. Myös talvisella sulalla kelillä harjahiekoitus-menetelmä helpottaa pyöräilyä, koska väylälle ei kerry paksua lumikerrosta, joka sulaisi sohjoksi.

Harjahiekoitus-urakassa ELY-keskus pilotoi menetelmää ja kerää kokemuksia sen toimivuudesta ja vaikutuksista Turun ja Liedon välillä. Syksyllä 2021 käynnistetty harjahiekoitus-urakka kestää neljä vuotta eli kevääseen 2025 saakka. Kokemusten ja palautteiden perusteella pohditaan, jatketaanko urakkaa ja laajennetaanko sitä muillekin ELY-keskuksen hoidossa oleville pääpyöräilyreiteille.

Urakasta on jo tähän mennessä saatu jonkin verran kokemuksia. Haasteita on ollut liukkauden kanssa mm. siitä syystä, että joissain kohdin väylälle satanut vesi tai lumi sulaessaan ei pääse väylältä pois ja pakkasten tullen se jäätyy väylälle. Veden esteenä on mm. asfaltin reunoilla oleva mursketäyttö, jota ei asfaltoinnin jälkeen ehditty syksyllä tasata ennen pakkasia. Reunatäytöt tullaan madaltamaan keväällä. Harjaaminen on kuitenkin pitänyt väylän melko puhtaana lumesta ja jäästä, vaikka talviolosuhteet ovat tällä talvikaudella olleet haastavat. Sulalla kelillä väylä on pääosin puhdas niin jäästä kuin lumesta eikä liukkauttakaan silloin esiinny.

Niin valtakunnallisena kuin Turun seudunkin tavoitteena on merkittävästi lisätä kävelyn ja pyöräilyn määriä ja talvella tavoitetta tuetaan jalankulku- ja pyöräilyväylien paremmalla talvihoidolla. Turun kaupungilla on ollut jo useamman vuoden käytössä harjasuolaus- ja harjahiekoitus-menetelmät tärkeimpien jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoidossa.

Väylän parantamistoimenpiteiden sekä talvihoidon toimenpiteiden vaikutusta käyttäjämääriin ja tyytyväisyyteen on tutkittu seututien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylällä vuosina 2018–2021. Tutkimus tehtiin noin 5 km:n matkalla Turun ja Kaarinan välillä. Pyöräily väheni talvella jopa 85 % verrattuna vilkkaimpiin kesäkuukausiin. Pyöräilymääriä vähensi talvisin etenkin pakkasten kiristyminen sekä väylän liukkaus. Tehostettu talvikunnossapito sen sijaan lisäsi käyttäjien tyytyväisyyttä ja hoidosta saatiin runsaasti positiivista palautetta. Aiempia tutkimustuloksia tukevat tutkimuksen tulokset, joiden mukaan parantunut talvikunnossapito lisäsi talvella pyörällä kulkemista jopa 18 % ja vähensi autolla kulkemista 6 %. Koronavirus-pandemia ei lannistanut kävelijöitä ja pyöräilijöitä tutkimusalueella talvella 2021. Pandemia on vaikuttanut erityisesti arkipäivä- ja viikonloppumatkojen jakautumiseen.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Vt 10 talvihoitokokeilu: liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760

- Mt 110 tutkimus: liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207