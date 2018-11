Korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös ei vaaranna Helsingin lähivuosien kaavoitustavoitteita

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Helsingin yleiskaavasta.Yleiskaavasta kumottiin joitakin osia. Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan kuitenkin jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti. Päätös ei vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen.

Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään 8. marraskuuta päätöksensä Helsingin yleiskaavasta.

Yleiskaavan esitystapa todettiin lainmukaiseksi.Helsingin yleiskaava on laadittu edeltävistä yleiskaavoista poikkeavalla esitystavalla. Kaavakartta on jaettu 100 x 100 metrin suuruisiin ruutuihin, joille on merkitty pääkäyttötarkoitus.

Helsingin hallinto-oikeuden helmikuussa tekemä ratkaisu yleiskaavasta jäi suurimmalta osaltaan voimaan. Yleiskaavasta kumottiin eräitä osia. Muilta osin yleiskaava sai kuitenkin nyt lainvoiman. Kumotuilta osin voimaan jää yleiskaava 2002.

Ratkaisun vaikutukset jatkosuunnitteluun

Helsingin uusi yleiskaava on asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun lähtökohta Helsingissä. Uuden yleiskaavan strategiset päämäärät ovat tavoitteena koko kaupungin alueella.

Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti eli suunnittelu etenee mm. Raide-Jokerin varren, Vihdintien bulevardin, sekä Tuusulanväylän bulevardin osalta. Päätös ei vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen.

Myös Malmin lentokentän alueella uusi yleiskaava tulee voimaan ja suunnittelua voidaan jatkaa sen pohjalta. Tuomarinkylän kartanon alueella raitiotieyhteys ja lähikeskusta voidaan toteuttaa sekä Tuusulanväylän vartta tiivistää asuntorakentamiseen. Rakentamista ei voi kuitenkaan ulottaa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY-alueelle.

Korkein hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan merkinnät koskien Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardeja. Viikin-Malmin pikaraitiotie voidaan toteuttaa yleiskaava 2002:n pohjalta, vaikka Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintä kumottiin.



Vartiosaaren osalta yleiskaavan merkinnät kumottiin. Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Vartiosaaren jatkosuunnittelun tavoitteita arvioidaan myöhemmin.

