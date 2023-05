Korkein oikeus myönsi valitusluvan Pekka Katajan epäiltyä murhan yritystä koskevassa asiassa

Asiassa esitetty syyte liittyy perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikköön tämän kotona kesällä 2020 kohdistuneeseen vakavaan väkivallantekoon. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, mutta hovioikeus tuomitsi vastaajan avunannosta murhan yritykseen ja törkeään kotirauhan rikkomiseen kuudeksi vuodeksi vankeuteen sekä vahingonkorvausvelvollisuuteen.

KKO:ssa muutoksenhakijana on vastaaja, joka vaatii, että syyte hylätään. KKO myönsi vastaajalle rajoitetun valitusluvan. KKO:n arvioitavana on se, onko vastaaja hovioikeuden selvitetyksi katsomalla menettelyllään syyllistynyt rikoksen avunantoon ja mihin rikoksiin mahdollinen avunanto on kohdistunut. Lisäksi valituslupa myönnettiin vastaajan vahingonkorvausvelvollisuuteen. Valituslupaa on mahdollista laajentaa asian jatkokäsittelyn aikana.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2023/252