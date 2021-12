Korona-aika ei anna oikeutta laiminlyödä yt-neuvotteluja

Vankilavirkailijain liitto kysyy: Mihin hävisi Rikosseuraamuslaitoksen 30 miljoonaa euroa? 3.12.2021 07:30:00 EET | Tiedote

Vankilaturvallisuus on vaarantunut monin tavoin ja henkilöstö on vaarassa päivittäin. Vankilavirkailijain Liitto VVL vaatii välittömiä toimia turvallisuuden puolesta ja riittävää rahoitusta. Rikosseuraamuslaitos on käyttänyt kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa ylimääräistä asiakastietojärjestelmään eikä järjestelmä ole edelleenkään käytössä.