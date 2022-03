Korona-aika ei ole vaikuttanut anniskelulupien määrään

Koronapandemia ei ole näkynyt alkoholin anniskelulupien määrässä. Vuoden 2021 lopussa Manner-Suomessa oli voimassa yhteensä 9 630 anniskelulupaa, mikä on 313 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa ennen korona-ajan alkua. Myös alkoholin ulosmyyntilupia on haettu anniskelupaikkoihin korona-aikana aiempaa enemmän, kun taas jatkoaikaravintoloiden määrä on vähentynyt. Elintarvikemyymälöiden yhteydessä olevien vähittäismyyntilupien määrä puolestaan on laskenut tasaisesti.

Kuvituskuva. Rawpixel.

Anniskelu- ja vähittäismyyntilupien määrä on jatkuvasti kasvanut Anniskelulupien määrän kasvu on jatkunut vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen tasaisena. Ennen uudistusta alkoholijuomien anniskelulupien määrä pysytteli noin 8 300:ssa. ”Uudistuksen myötä anniskelulupien määrä kääntyi selvään nousuun, joka vain hieman hidastui vuonna 2020. Vuonna 2021 lupien määrä taas selkeästi kasvoi. Pandemia-aikana anniskelulupia ei ole peruutettu taloudellisten edellytysten puuttumisen vuoksi”, toteaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta. Vähittäismyyntilupien kasvua selittävät anniskeluluvan yhteyteen ja käsityöläisoluen valmistajille myönnetyt vähittäismyyntiluvat. Niiden myöntäminen alkoi vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen. Ennen lakiuudistusta vähittäismyyntilupien määrä oli hiljalleen laskeva. Elintarvikemyymälöissä kuten kaupoissa ja kioskeissa olevien vähittäismyyntilupien määrä on vähentynyt vuodesta 2017 yhteensä 600 luvalla. Viime vuoden päättyessä alkoholijuomia oli mahdollista ostaa Manner-Suomessa mukaan yhteensä 6 441 myyntipaikasta. Näistä luvista 1 465 oli anniskelupaikkojen ulosmyyntilupia ja 83 käsityöläisoluen vähittäismyyntilupia. ”Anniskelupaikat ovat hakeneet korona-aikana vähittäismyyntilupia tukemaan take away -myyntiään. Kiinnostus ulosmyyntilupiin kasvoi erityisesti kevään 2020 ravintolasulun aikana”, Kunnas kertoo. Anniskelun jatkoaika oli vuoden 2021 lopussa 1 618 anniskelupaikassa. Jatkoaikojen määrä taittui laskuun vuonna 2020, kun se edellisinä vuosina alkoholilain uudistuksen jälkeen oli huomattavasti kasvanut. ”Jatkoaikaravintoloiden määrän kääntyminen laskuun liittynee pandemiaan. Kun ravintola ei ole voinut olla auki yön tunteina, osa ravintoloista on luopunut jatkoajastaan”, Kunnas arvioi. Alkoholihallinnon resurssit suunnattu koronatoimiin Koronavuosina 2020–2021 aluehallintovirastoissa käsiteltävien alkoholiasioiden määrä laski, koska suuri osa tilapäisistä tapahtumista kuten festivaaleista peruuntui, joten niiden anniskelulupien käsittelyä ei tarvittu. Vuositasolla asioita oli alle 8 000, kun alkoholilain kokonaisuudistusta edeltävinä vuosina asiamäärä pysytteli keskimäärin hieman alle 9 000 asiassa vuodessa. Alkoholilain kokonaisuudistus vuonna 2018 toi vuositasolla alkoholijuomien anniskeluun ja vähittäismyyntiin kasvua usean tuhannen asian verran. ”Pandemia-aika on näkynyt aluehallintovirastojen alkoholihallinnossa hieman aikaisempia vuosia hiljaisempana alkoholilupa-asioissa, mutta tartuntatautilain rajoitukset ja niiden toimeenpano ja valvonta ovat pitäneet alkoholihallinnon virkamiehet erittäin kiireisinä”, toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen. Digitalisaatio etenee myös alkoholiasioissa Alkoholiasioiden prosessit sähköistyvät, sillä Valvira ja aluehallintovirastot uudistavat parhaillaan alkoholielinkeinorekisteri Allua. Jatkossa alkoholilupien hakijat ja -ilmoituksia tekevät voivat asioida lupaviranomaisen kanssa sähköisesti. Uusi rekisteri on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana. Aluehallintovirastot valvovat alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua alueellaan. Valviralle kuuluu valtakunnallinen valvonta sekä aluehallintovirastojen ohjaus alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonnassa. Lisäksi Valvira ohjaa ja valvoo alkoholijuomien valmistajien ja maahantuojien ensi- ja omavalvontaa ja vastaa alkoholin tuotevalvonnasta.

