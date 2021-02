Korona-aika toi aivan uudenlaisen Taitaja-ammattitaitokilpailun

Koronapandemia muutti Taitaja-tapahtuman järjestelyjä. Semifinaalit käytiin hajautetusti ja myös finaalitapahtuma tullaan toukokuussa järjestämään uudella tavalla.

Taitaja-semifinaalit on käyty tällä viikolla ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Semifinaaleihin ilmoittautui 1520 ammatillista opiskelijaa, ja he suorittivat semifinaalitehtävän omissa oppilaitoksissaan. Semifinaalien parhaat jatkavat toukokuussa järjestettävään finaaliin. Tulokset julkaistaan Taitaja2021-verkkosivuilla helmikuun aikana sitä mukaa kun arvioinnit valmistuvat.

–Koronasta huolimatta semifinaaleissa säteiltiin taitoa. Ympäristöt ja olosuhteet vaihtelivat lajien sisällä hyvin paljon, mutta järjestämiseen oli paneuduttu kaikissa oppilaitoksissa. Kilpailijat olivat motivoituneita ja tasapuolisuudesta oli selvästi pidetty kiinni, arvioi Taitaja2021-kilpailujohtaja Sauli Jaara.

Taitaja2021 Oulu -tapahtumaan voi osallistua verkossa

Taitaja2021 Oulu -tapahtuma järjestetään 18.–20.5.2021 koronapandemian vuoksi uudella tavalla. Yhden ison yleisötapahtuman sijaan kilpailulajit järjestetään hajautetusti Pohjois-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Yleisö pääsee osallistumaan tapahtumaan virtuaalisesti Suomesta ja ulkomailta.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan nuorten ammattitaidon Suomen mestaruuksista. Kilpailulajeja on 46, ja niistä kolme on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-lajeja. Tapahtumassa kilpaillaan myös yläkoululaisten Taitaja9-kilpailu, joka järjestetään tänä vuonna virtuaalipelinä. Lisäksi ohjelmassa on ammatillisen koulutuksen suurseminaari ja kansainvälinen seminaari sekä muita oheistapahtumia.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestää Koulutuskuntayhtymä OSAO yhdessä Ammattiopisto Lappian, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskeskus Brahen, Koulutuskeskus JEDUn, Lapin koulutuskeskus REDUn, Oulun Palvelualan Opiston sekä Suomen Diakoniaopiston kanssa. Lisäksi mukana on lukuisia muita yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry.