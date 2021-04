Korona-ajan hauskin someilmiö teki comebackin – tuloksena hulvattomia versioita ja koskettavia tulkintoja taideklassikoista

#Karanteenitaidetta-haasteessa luodaan omia versioita tutuista taideteoksista karanteeniajan hengessä. Maaliskuun parhaina teoksina palkittiin rockbändin hupaisa versio Gallen-Kallelan Symposion-maalauksesta ja lasten koskettava versio Hugo Simbergin Haavoittuneesta enkelistä.

Museokortti haastoi suomalaiset tekemään tutuista taideteoksista omia versioitaan keväällä 2020. Haasteen tuloksena syntyi tuhansia kekseliäitä taideversioista. "Karanteenitaide" lisättiin uudissanana Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan vuonna 2020.

Koronatilanteen kiihtyessä uudelleen tänä keväänä käynnistyi haasteen toinen tuotantokausi. Museokortin #Karanteenitaidetta-kuvakilpailussa ihmisiä innostetaan jälleen julkaisemaan omia taideverisoita tutuista teoksista.

Maaliskuun parhaiksi valittiin Hugo SImbergin Haavoittuneesta enkelistä ja Akseli Gallen-Kallelan Symposionista luodut karanteenitaideteokset. Voittajat palkitaan maineen ja kunnian lisäksi Museokorteilla.

Rockbändi versioi Gallen-Kallelan kuuluisan Symposion-maalauksen

Ensimmäiseksi voittajateokseksi valittiin uudelleenversiointi Akseli Gallen-Kallelan kuuluisasta Symposion-maalauksesta. Alkuperäisessä maalauksessa pöydän ääressä ovat Gallen-Kallelan lisäksi Oskar Merikanto, Robert Kajanus ja Jean Sibelius.

Taitavasti toteutetun version takana on espoolaisen raskaan rockin yhtyeen Supreme Courtin jäsenet, eli laulaja-kitaristi Jussi, kitaristi Thomas, basisti Tino sekä rumpali Olli. Nykyaikaan tuodussa versiossa istutaan pöydän ääressä samassa asetelmassa.

Rumpali Olli Tahvanainen paljastaa, että versio oli alun perin suunniteltu yhtyeen promokuvaksi.

– Idean Symposionin toisintamiseen sain alkuperäisteoksesta välittyvästä tunnelmasta. Esitin idean bändikavereilleni, jotka näyttivät sille vihreää valoa. Mikäs sen hienompi promokuvan aihe kuin neljä suurta taiteilijaa illanvietossa, Tahvanainen naurahtaa.

Kuvan toteuttamiseen meni aikaa työpäivän verran. Yhtyeen jäsenet kertovat olevansa taiteen ystäviä ja #Karanteenitaidetta-haasteen ilahduttaneen korona-ajan arkea.

– On ollut mahtavaa ihastella ihmisten panostusta aiheeseen sekä toinen toistaan oivaltavampia ideoita.

Haavoittunut enkeli -teoksesta syntyi mökkireissiulla koskettava Eskariin lähtö

Toiseksi voittajateokseksi valittiin versio Hugo Simbergin rakastetusta teoksesta Haavoittunut enkeli. Eskariin lähtö syntyi mökkireissulla, kun luovat ystävykset, Sara Miinin ja Mari Redkin, innostuivat yhdessä lastensa kanssa tekemään oman versionsa Simbergin klassikkoteoksesta.

– Ajatus haasteeseen osallistumisesta oli mielessä jo viime keväänä. Tänä vuonna haastoin työpaikan porukkaa mukaan ja päätin, että hiihtolomalla keksin kyllä jotain, Redkin kertoo.

Ystävykset olivat mökillä, jossa vietettiin lasten kanssa hiihtoloman viimeisiä päiviä.

– Kaikki tarvittavat elementit kolahti paikoilleen: aika, paikka, seura, tarvittavat välineet sekä mielentila. Olemme molemmat Saran kanssa luovia ja taide lähellä sydäntä. Kun ehdotin tätä, niin ajatus lähti heti lentoon molemmilla.

Lapset ovat tottuneet taiteellisten äitiensä hullutuksiin ja innostuivat heti mallina olemisesta. Mukana koskettavassa versiossa olivat Saran lapset Eino ja Ruusa sekä Marin poika Maximilian.

–Ruusa on aloittamassa eskarin ensi syksynä ja siitä ajatus uuteen tulkintaan lähti. Lapset tunnistivat teoksen, joten he osasivat hienosti eläytyä rooleihinsa, Miinin kertoo teoksen syntyprosessista.

Ystävysten Simberg-versiossa kiteytyy kuvahaasteen kantava idea. Teos on helposti yhdistettävissä alkuperäiseen, mutta siinä on tarpeeksi elementtejä, jotka tuovat teoksen korona-aikaan.

Myös muiden ihmisten julkaisemat #Karanteenitaidetta -versiot ovat ilahduttaneet ystävyksiä.

– Haaste on aivan mahtava! Ihanaa nähdä miten ihmiset käyttävät luovuutta ja se on ilahduttanut ja innostanut varmasti monia tänä aikana.

Haaste jatkuu – huhtikuun lopussa parhaat palkitaan jälleen Museokorteilla

Karanteenitaidetta Instagram-tilillä on yli 22 000 seuraajaa ja kuvia lähetetään tällä hetkellä kymmeniä päivässä. Maaliskuun aikana haasteeseen osallistui maaliskuun reilusti yli sata karanteenitaideversiota. Valtavan osallistujamäärän vuoksi kuvakilpailua päätettiin jatkaa ja Museokortti-palkinnot jaetaan myös huhtikuussa.

– Ihmisillä on nähtävästi vielä paljon annettavaa. Haaste tuo hauskaa yhteistä tekemistä poikkeuksellisiin aikoihin, jossa tarvitsemme myös naurua ja iloa, pohtii Museokortin viestintä- ja markkinointikoordinaattori Marjo Vänttinen.

#Karanteenitaidetta-nimellä kulkevan haasteen esikuvana on alankomaalainen Instagram-tili tussenkunstenquarantaine.

Kilpailuun osallistutaan merkitsemällä oman teoksen tunnisteilla: #karateenitaidetta, @karanteenitaidetta ja @museokortti ja jakamalla se omalla, julkisella sosiaalisen median tililläsi.

Osallistuja antaa Museokortille luvan jakaa ja uudelleenjulkaista kuvaa @karanteenitaidetta-tilillä. Osallistujan omalla vastuulla on huomioida alkuperäisteoksen tekijänoikeudet: taiteilijan tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä. Vapaasti versioitavia ovat siis teokset, joissa tekijän kuolemasta on yli 70 vuotta tai versioijalla on tekijänoikeuksien haltijan antama kirjallinen lupa teoksen hyödyntämiseen.

