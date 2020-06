Korona ei pysäyttänyt Avaran uusinta hanketta Kalasatamaan

Starwood Capital Group ja Avara hankkivat 2200 asunnon asuntosijoitussalkun Suomesta 2.9.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Starwood Capital Group (‘Starwood Capital’), johtava globaali yksityinen sijoituspalvelukonserni, on yhteistyössä Avara Oy:n (’Avara’) kanssa tänään julkistanut hankkineensa suomalaisen asuntosijoitussalkun, jossa on noin 2 200 asuntoa. Myyjänä on ollut kotimaisista sijoittajista koostuva ryhmittymä. Sijoitussalkun 73 kiinteistön varallisuus sijoittuu 16 kaupunkiin. 50 % salkun arvosta on pääkaupunkiseudulla.