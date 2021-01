Korona ei vähentänyt asuntorakentamista Espoossa

Koronarokotukset jatkuvat porrastetusti Espoossa – iäkkäiden rokotukset alkavat 20.1.2021 09:58:26 EET | Tiedote

Koronarokotuksia on annettu sitä mukaa kun rokotteita on saatu Espooseen. Viikoilla 1 ja 2 on rokotettu yhteensä reilu 1400 henkilöä.