Korona kasvatti ruoan verkkokaupan kapasiteetin kolminkertaiseksi ja synnytti ketteriä kokeiluja uusista keräily- ja noutopalveluista

Maaliskuussa Suomeen levinnyt koronavirus aikaisti Pirkanmaan Osuuskaupalla ruoan verkkokaupan alkuperäisiä laajentamisaikatauluja, ja alle kahdeksassa viikossa kapasiteetti saatiin kolminkertaistettua. Uusien Prisma Kauppakassi -noutopisteiden lisäksi perustettiin ripeästi myös kokonaan uusia, parhaillaan testivaiheessa olevia ruoan keräily- ja kotiinkuljetuspalveluita.

Siinä missä korona on tuonut arkeen paljon poikkeusjärjestelyjä, on se samalla antanut uudistuksille vauhtia. Pirkanmaan Osuuskaupalla on maalis−huhtikuussa pantu alulle kuusi erilaista ruoan keräily- tai kotiinkuljetuspalvelua. Osa niistä, kuten Aamulehden ja paikallisten urheiluseurojen kanssa toteutettava kauppakuljetusyhteistyö, on suunnattu ensisijaisesti yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmäläisille.



− Kauppakuljetus saatiin käyntiin vain muutama viikko poikkeustilanteen alkamisesta. Aamulehti vastaanottaa tilaukset puhelimitse ja sähköpostitse sekä koordinoi tilausten aikatauluttamista. Ruokaostosten keräilystä ja kotiinkuljetuksesta huolehtivat urheiluseurojen jäsenet, joille Osuuskauppa maksaa rahallisen korvauksen. On ollut mahtavaa huomata, mitä eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja halu auttaa saavat aikaan. Osuustoiminnallisuuden kivijalka on saanut tänä aikana aivan uuden merkityksen, Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kuvailee.



Pirkanmaan Osuuskauppa on tehnyt syksystä 2018 alkaen yhteistyötä myös tamperelaisen Osuuskunta Taloushaltian kanssa, joka kerää ja kuljettaa kauppatavaroita Kalevan, Oriveden, Kangasalan ja Valkeakosken S-marketeista kaupunkien kotihoidon asiakkaille. Koronaepidemia on lisännyt kauppapalvelun toimituksia miltei 50 prosentilla.



Työntekijöiden ideoista poikinut kaupalle ketteriä kokeiluja



Pirkanmaan Osuuskaupan henkilökuntaa on rohkaistu myös korona-aikana kertomaan arjessa mieleen juolahtavista kehitysehdotuksistaan paitsi asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden lisäämiseksi myös palveluiden parantamiseksi.



− Aloitteet suureen osaan uusista toimenpiteistä on tullut työntekijöiltämme ja intoa uuden kokeiluun on löytynyt. Starttasimme esimerkiksi Parkanon S-marketissa sekä Ideaparkin ja Nokian Prismassa riskiryhmäläisille suunnatun ruokaostosten nouto- ja kotiinkuljetuspalvelun, Kauppa-avun. Samoin Sokos Herkusta on ollut maaliskuusta lähtien mahdollista tilata ostokset valmiiksi keräiltyinä tai keskusta-alueella kotiin kuljetettuina. Myös Stockmannin alakerrasta löytyvä Food Market Herkku avasi uuden verkkokaupan, josta ostokset voi tilata suoraan kotiovelle tai myymälästä noudettavaksi, ruoan verkkokaupasta vastaava toimialajohtaja Ville Jylhä kertoo.



− Palvelut ovat vielä testivaiheessa, minkä johdosta lopulliset nimet ja toimintamallit tulevat muotoutumaan ajan kanssa. Toivomme saavamme paljon palautetta, jotta pääsemme hiomaan palvelut huippuunsa, Ville jatkaa.

Ruoan verkkokauppa kasvoi pikavauhdilla uusiin mittoihin



Uusien palveluiden rinnalla myös varsinaista ruoan verkkokauppaa, Prisma Kauppakassi -palvelua, on kasvatettu kevään aikana määrätietoisesti. Tilaukset ovat olleet poikkeusaikana suuruudeltaan moninkertaisia normaaliin nähden ja esimerkiksi yli 500 euron tilauksia on tullut paljon, mikä ruuhkautti palvelun.



− Ruoan verkkokauppaan kohdistui aluksi valtava paine, johon emme pystyneet heti vastaamaan. Helmikuuhun verrattuna ruoan verkkokaupan kapasiteettimme on tällä hetkellä yli kolminkertainen. Lähdimme heti maaliskuussa kouluttamaan useita kymmeniä uusia henkilöitä keräilytyöhön ja aloitimme keräilytyön kolmessa vuorossa. Lisäksi avasimme vastikään uudet noutolokerikot nopeutetulla aikataululla Kalevan ja Kangasalan Prismaan. Myös Valkeakosken S-market liitettiin Kauppakassi-palvelun piiriin ja sieltä voi nykyisin tilata ostokset keräiltynä, Ville vinkkaa.



Kauppakassi-verkosto laajenee kuluvan vuoden aikana vielä lukuisilla uusilla noutopisteillä, joista yksi rakentuu jouluksi valmistuvaan Pirkkalan Prismaan. Myös palvelun kotiinkuljetusaluetta pyritään kasvattamaan entisestään.



PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN RUOAN NOUTO- JA KOTIINKULJETUSPALVELUT

Prisma Kauppakassi: ostosten nouto ja kotiinkuljetus

Tilaus tehdään osoitteessa prisma.fi/klikkaajanouda. Ostokset voi noutaa Koivistonkylän, Linnainmaan, Kalevan, Lielahden, Nokian tai Kangasalan Prismasta. Kotiinkuljetuksen voi tilata Tampereelle (pl. Teisko ja Terälahti), Pirkkalaan tai Kangasalle.



Food Market Herkun verkkokauppa: ostosten nouto tai kotiinkuljetus

Ostosten tilaaminen valmiiksi keräiltyinä myymälästä tai kotiin kuljetettuna verkkokaupasta. Lue lisää: kauppa.foodmarketherkku.fi.

Sokos Herkku: ostosten nouto ja kotiinkuljetus

Valmiiksi keräiltyjen ostosten nouto tai kotiinkuljetus Tampereen ja Pirkkalan alueelle (pl. Teisko ja Terälahti). Palvelu voimassa ma–la klo 9–20. Tilaukset sähköpostitse herkku.tilaukset@sokos.fi, lisätietoja puhelimitse 010 767 0950. Lue lisää S-kanavalta.

S-market Valkeakoski: ostosten nouto

Tilaus tehdään osoitteessa www.foodie.fi/smarketvalkeakoski. Asiakkaan noutaessa tilaukset, soitto paikan päällä myymälään p. 010 767 1035.

Pirkanmaan Osuuskaupan Kauppa-apu

Riskiryhmiin kuuluville sekä yli 70-vuotiaille. Nouto- ja kotiinkuljetuspalvelu, joka toimii tällä hetkellä Lempäälässä, Nokialla ja Parkanossa. Tilaukset puhelimitse 010 767 2450 ma−pe klo 8−16 tai sähköpostitse kauppa-apu.pirkanmaa@sok.fi. Lue lisää S-kanavalta.

Aamulehden, tamperelaisseurojen ja Pirkanmaan Osuuskaupan kauppakuljetus

Yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmään kuuluville ikäihmisille. Kauppakuljettaja käy hakemassa ostoslistan asiakkaan luota, käy kaupassa ja tuo ostokset kotiovelle. Tilaukset puhelimitse 0800 94045 ma–pe klo 9–12. Lue lisää: aamulehti.fi/kauppakuljetus

Osuuskunta Taloushaltian ja Pirkanmaan Osuuskaupan kauppakuljetus

Tampereen, Oriveden, Kangasalan ja Valkeakosken kaupunkien kotihoidon asiakkaille.



Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 767 0079