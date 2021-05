Korona kuormittanut mielenterveyttä – kulttuurin hyvinvointivaikutuksista muistuttavat 16 tunnettua suomalaista, 8 200 vastaajaa ja 40 museota

Jaa

Korona-aika on kuormittanut suomalaisten mielenterveyttä. MIELI ry:n ja Museokortin Hyvinvointia kulttuurista -kampanja nostaa esiin taiteen ja kulttuurin positiiviset vaikutukset mielen hyvinvointiin. Teemaa käsitellään tutkimuksen, julkisuuden henkilöiden sekä tavallisten suomalaisten omien kokemusten kautta.

Useampi kuin joka kolmas suomalainen kokee poikkeusolojen aiheuttamaa voimakasta henkistä kuormitusta. Mielenterveysongelmien määrät ovat koronaepidemian aikana kasvaneet ja erityisesti nuoret aikuiset ovat saaneet entistä useammin psykiatrisia diagnooseja.

Museokortti ja MIELI ry kampanjoivat toukokuun loppuun asti nostaakseen esille kulttuurin monipuolista merkitystä mielen hyvinvoinnin ja yleisen jaksamisen tukemisessa. Hyvinvointia kulttuurista -kampanjan sisällöt löytyvät tänään avautuneelta Museot.fi/hyvinvointi -kampanjasivulta.

Kampanja huipentuu 24.–30. toukokuuta järjestettävään kansainväliseen Mental Health Art Week -teemaviikkoon, jolloin yli 40 Museokortti-museota järjestävät kaikille avoimia, ilmaisia virtuaalitapahtumia. Museoiden tapahtumat löytyvät täältä >

Kulttuuriosallistuminen edistää tutkitusti terveyttä

Kulttuuriosallistumisella on useissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Se on myös yhdistetty pienentyneeseen varhaisen kuoleman riskiin ja pidempään eliniän odotteeseen. Taiteen ja kulttuurin merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja parantumista on vahvaa tutkimusnäyttöä.

edistää positiivista mielenterveyttä

parantaa mielialaa

ehkäisee tai vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta

tukee mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa

edistää mukautumis-, sopeutumis- ja sietokykyä eli resilienssiä

lisää itsetuntemusta, itsetuntoa ja itseluottamusta

vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja tukevat sosiaalista osallistumista ja osallisuutta

tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin ja vahvistaviin kokemuksiin, itseen liittyvien negatiivisten tai toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamiseen sekä uudenlaisten roolien ja identiteettien omaksumiseen.

Lähde: Sitra, 2017

16 julkisuuden henkilöä kertovat, mitä kulttuuri heille merkitsee

Hyvinvointia kulttuurista -kampanjan videoissa tunnetut henkilöt kertovat omien kokemustensa kautta taiteen ja kulttuurin merkityksestä heidän arjessaan.

Mukana jakamassa kokemuksiaan ovat Elias Salonen, Mira Luoti, Tuomas Enbuske, Yona, Mikko Kuustonen, Nanna Susi, Marko Keränen, Lola Odusoga, Manuela Bosco, Krista Kosonen, Juha Itkonen, Johanna Oras, Jenni Rotonen, Helmi-Leena Nummela, Hanna Brotherus ja Elli Toivoniemi.

Kampanjassa mukana olevan kirjailija Juha Itkosen mielestä kulttuurisisältöjen parissa on hyvä rauhoittua ja saada uusia ajatuksia.

– Niin kun kirjailijat yleensä, olen ahkera lukija ja kulttuurin kuluttaja muutenkin. Kulttuurielämykset tuovat minulle sekä mielenrauhaa että uusia ajatuksia.

Laulaja ja lauluntekijä Yonan suhde kulttuuriin on harvinaisen selkeä: sitä ilman hän ei voisi elää.

– Kulttuuri auttaa minua ymmärtämään elämää ja maailmaa. Se auttaa ymmärtämään itseäni, muita ja myös erilaisuutta. Taide ja kulttuuri tuovat niin paljon erilaisia tasoja ja sävyjä elämään.

Hän kertoo vierailevansa usein museoissa, jos mieli on kuormittunut.

– Tykkään käydä museoissa silloin kun olen väsynyt ja stressaantunut, koska museot ovat rauhoittavia ja seesteisiä paikkoja, kauniita tiloja. Suosittelen museoissa käymistä kaikille, joiden mieli on joskus kuormittunut – eli kaikille.

Kulttuurin intohimoiseksi kuluttajaksi tunnustautuva näyttelijä Krista Kosonen saa kulttuurielämyksistä arjen estetiikkaa sekä ymmärrystä maailmasta ja olemassaolosta.

– Kulttuuri auttaa meidät näkemään asioita jostain uudesta näkökulmasta ka tekemään uusia oivalluksia. Se helpottaa elämää ja stressiä, rauhoittaa ja joskus tekee sopivasti levottomaksi. Ylipäätänsä se vähän ravistelee ja tuo lempeyttä ja kauneutta elämään.

8 200 vastaajan kysely: ”Kulttuuri on polttoainetta mielelleni”

MIELI ry:n ja Museokortin Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselytutkimukseen vastasi maaliskuussa yli 8 200 henkilöä. Tulokset kertovat korona-ajan synnyttämästä valtavasta tarpeesta taide- ja kulttuurielämyksille.

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millaisia vaikutuksia kulttuuri- ja taide-elämyksillä on heidän hyvinvointiinsa ja kuvailemaan, kuinka nämä vaikutukset näkyvät omassa arjessa.

Avoimissa vastauksissa korostustavat taiteen ja kulttuurin merkitys keinona palautua työviikosta. Kulttuuri lievittää työstressiä, tuo vastapainoa arjelle sekä auttaa irrottautumaan siitä. Työuupumuksen läpi käyneet ovat löytäneet apua kulttuurin tuomista virkistävistä vaikutuksista.

”Stressaavien työjaksojen aikana taidenäyttelyssä käyminen tuntuu siltä, että saa aivot lepäämään ja sen jälkeen on usein olo, kuin olisi ottanut monen tunnin virkistävät päiväunet.”

Kyselyn vastauksista nousee esiin, kuinka yhteiset kulttuurielämykset läheisten kanssa ovat merkityksellisiä kokemuksia ja muistoja. Moni kokee kulttuurin vahvistavan ja ylläpitävän ihmissuhteitaan.

”Kulttuuri tuo kauneutta, elämyksiä, uutta ajateltavaa, aktivoi ja kohottaa mielialaa. Jos vielä on toisen kanssa yhteinen kokemus, se vahvistaa vaikutuksia ja vahvistaa myös keskinäistä suhdetta.”

”Parhaassa tapauksessa kulttuurielämys tuo lohtua, yhteenkuuluvuuden tunnetta tai ymmärretyksi tulemisen kokemuksia, ja siitä voi oppia uutta.”

Kyselytutkimuksen tuloksia numeroina

Noin 95% vastaajista aikoo lähteä museoon, teatteriin tai elokuviin heti, kun se on mahdollista. Noin 88% vastaajista ajattelee elämästä puuttuvan jotain olennaista ilman museoita. Noin 95% vastaajista kokee taiteen ja kulttuurin vaikuttavan positiivisesti heidän omaan hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa.

Lähde: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kysely, maaliskuu 2021. MIELI ry ja Museokortti.

MIELI Suomen Mielenterveys ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI ry Järjestö koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia.

Museokortti on vuoden mittainen kulttuurimatka 300 museoon. Museokortti-kohteet tarjoavat mahdollisuuden elämyksiin taiteen, tieteen, historian, musiikin, kirjallisuuden, luonnon, urheilun ja lukemattoman monien muiden aiheiden äärellä.