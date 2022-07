Korona muutti opiskelijoiden asumistoiveita: toiveissa lisätila tai -huone

Puusta pitkälle – Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat puusta asuntoja opiskelijatovereilleen 24.8.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Puusta Pitkälle -julkaisu esittelee puurakenteisen opiskelija-asumisen ideakilpailun, joka järjestettiin Tampereella, Oulussa ja Aalto-yliopistolla vuosina 2019-2020. Kilpailun toteuttamisessa olivat mukana myös paikalliset opiskelija-asuntosäätiöt ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Julkaisu on vapaasti luettavissa ja ladattavissa täältä. Julkaisussa esitellään kolmen eri korkeakoulun voittoisat suunnitelmat. Lisäksi jutuissa vieraillaan Kuhmossa puuelementtitehtaalla ja selvitetään, miksi juuri opiskelija-asuntosäätiöt ovat puurakentamisen suunnannäyttäjiä: Esimerkiksi Suomen kaksi korkeinta puukerrostaloa ovat opiskelija-asuntokäytössä. Tampereen ideakilpailun voittanut suunnitelma on puolestaan jo valmisteilla. - Opiskelija-asuminen on puurakentamisen luonteva edelläkävijä. Opiskelijat arvostavat ekologisuutta ja puurakentaminen on yksi keino, jolla opiskelija-asuntoyhteisöt voivat tarjota ympäristöystävällistä asumista, SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu toteaa.