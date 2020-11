Korona on ajanut monet vanhukset hyvin vaikeaan tilanteeseen – asiantuntijat arvioivat epidemian vaikutuksia

Juhlakausi alkaa – vietä pikkujouluja turvallisesti! 9.11.2020 07:46:00 EET | Tiedote

Pikkujoulukausi on alkamassa, ja monet ystäväporukat, harrastusseurat ja työpaikat pohtivat korona-aikaan soveltuvia tapoja tavata muita ja juhlia. ”Poikkeuksellisena aikana hauskat yhteiset hetket ja kokemusten jakaminen ovat tärkeitä jokaiselle. Siksi sosiaalista kanssakäymistä ei kannata kokonaan ohittaa, vaan suurille kokoontumisille voi keksiä turvallisia vaihtoehtoja”, sanoo johtaja Mika Salminen THL:stä. Salminen kannustaa pohtimaan, millä kokoonpanoilla pikkujoulut on järkevintä pitää. ”Porukan koon rajaaminen suojaa sekä yksittäisiä ihmisiä että koko organisaatiota: jos työ- tai harrastusporukka juhlii pienissä, alle 10 ihmisen ryhmissä, pienenee myös riski, että kaikki organisaation työntekijät tai joukkueen jäsenet sairastuvat tai ovat yhtä aikaa karanteenissa. Tärkeää on, että ryhmät pysyvät eri tiloissa”, Salminen muistuttaa. Epidemian heilahteluun kannattaa varautua Pikkujoulujen järjestämisessä on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muissakin korona-ajan kohtaamisissa: t