Korona on vauhdittanut eniten yli 65-vuotiaiden asiointia verkkoapteekissa

Koronaepidemia on lisännyt suomalaisten apteekkiasiointia verkossa. Yliopiston Apteekin kyselytutkimuksessa selvitettiin kanta-asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia verkkoapteekista. Erityisesti yli 65-vuotiaat ovat lisänneet verkkoapteekin käyttöä korona-aikana.

Koronaepidemia on selvästi lisännyt verkkoapteekin käyttöä, ja moni on hankkinut lääkkeitä verkkoapteekista nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimukseen vastanneista (N=2615) noin viidennes asioi ensimmäistä kertaa Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa. Valtaosalla vastanneista (70 %) koronaepidemia oli lisännyt halukkuutta käyttää verkkoapteekkia. Voimakkaimmin kiinnostus verkkoasiointiin oli kasvanut 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä.



- Verkkoapteekin asiakkaiden ikäjakauma on erittäin laaja. On tärkeää, että kaiken ikäiset asiakkaat voivat hyödyntää verkkoapteekin palveluita, tutkimuspäällikkö Kari Linden Yliopiston Apteekista toteaa.



Asiointi Yliopiston Apteekin verkkoapteekissa koettiin myönteisenä ja tärkeänä vaihtoehtona. Mahdollisuutta henkilökohtaiseen chat-keskusteluun farmaseutin kanssa pidettiin hinta- ja saatavuustietojen ohella yhtenä tärkeimmistä perusteista verkkoapteekin käytölle. Valtaosa vastanneista (noin 90 %) koki verkkoapteekista saamansa koronaa koskevan tiedon hyödylliseksi.



Yliopiston Apteekki toteutti elokuussa 2020 tutkimuksen verkkoapteekkia käyttäneille Uniikki-asiakkaille. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Sähköisessä muodossa lähetettyyn tutkimuskyselyyn vastasi 2615 yli 18-vuotiasta henkilöä.



Tutkimustulokset julkistetaan tänään Farmasian Päivät 2020 -kongressissa, joka järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa virtuaalitapahtumana.