Korona vauhditti Turengin Kuntovireen digiloikkaa

Hämäläisyritysten odotukset vaihtelevat toimialoittain 25.6.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamarin alueen yritykset arvioivat liikevaihdon, henkilöstömäärän ja yritystoiminnan jo hieman kohentuvan lähikuukausien aikana. Tieto selviää kauppakamareiden uusimmasta koronakyselystä. ”Näkymät ovat selkeästi parantuneet kesää kohden, kun alueemme yritysten konkurssiriski on laskenut 24 prosenttiin. Edellisessä kyselyssämme se oli 30 prosenttia. Lisäksi tulevaisuuden arvioissa näkyy vahvasti kaupan ja palvelualojen odotusten paraneminen. Vientiyritysten tilanne on kuitenkin heikompi ja muutos on ollut selvästi nähtävillä huhtikuun jälkeen myös meidän myöntämien vientiasiakirjojen määrissä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.