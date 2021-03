Koronaepidemia laski potilasvahinkoilmoitusten määrää vuonna 2020

Potilasvakuutuskeskus mukana selvittämässä suomalaista potilasturvallisuutta 24.6.2020 09:45:41 EEST | Uutinen

Suomessa on aloitettu hanke, joka selvittää tilannekuvaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Vaasan sairaanhoitopiirin johtamassa hankkeessa on mukana myös Potilasvakuutuskeskus, jossa sitä edustaa potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling. ”Suomessa tehdään paljon hienoa potilasturvallisuustyötä. Toisaalta turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat vasta kehitteillä. On tärkeää saada kattavaa tietoa turvallisuuden nykytasosta ja valita kehityskohteet jatkossa tutkitun tiedon perusteella. Lisäksi yhteinen mittaamisen malli mahdollistaa organisaatioiden välisen vertailun. Potilasvakuutuskeskuksessa keskeisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoja tiedon ja oppimisen kautta, ja olemme innolla mukana tässä hankkeessa”, Welling kuvailee. Hankkeessa selvitetään, minkälaisia potilas- ja asiakasturvallisuuden tilaa kuvaavia indikaattoreita on käytössä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa Suomessa sekä muissa maissa. Lisäksi sel