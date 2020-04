Koronakarttasovelluksessa on nyt myös tietoja tautitapauksista kunnittain sekä testausmääristä sairaanhoitopiireittäin

Koronan riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee merkittävästi alueittain – vaihtelu voi vaikuttaa eroihin sairaalahoidon tarpeessa eri puolilla maata 2.4.2020 08:10:04 EEST | Tiedote

Koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee merkittävästi alueittain. Tämänhetkisen tiedon perusteella vakavan taudin riskiryhmiä ovat yli 70-vuotiaat sekä ne, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä sairaus. Sekä väestörakenteessa että sairastavuudessa on Suomessa merkittäviä alueellisia eroja, minkä vuoksi myös koronan riskiryhmiin kuuluvien määrä vaihtelee eri puolilla maata. Väestöön suhteutettuna eniten riskiryhmiin kuuluvia on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Seuraavaksi eniten riskiryhmään kuuluvia on Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä. Vähiten riskiryhmään kuuluvia suhteessa väestömäärään on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. ”Sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää tietoa arvioidessaan, kuinka moni mahdollisesti tarvitsee sairaalahoitoa koronaepidemian aikana sekä kuinka paljon tarvitaan hoitohenkilökuntaa