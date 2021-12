Koronan pikatestien myynti singahti kasvuun S-ryhmän myymälöissä

S-ryhmä toi kotona tehtävät koronan antigeenitestit myyntiin marketkaupan toimipaikoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) toukokuun loppupuolella. Puolen vuoden aikana koronan pikatestejä on myyty yhteensä jo noin 250 000 kappaletta.

Ensimmäinen isompi myyntipiikki koronatesteissä nähtiin elokuussa kesälomakauden päätyttyä. Tämän jälkeen kysyntä pysyi syksyn ajan tasaisena, kunnes marraskuussa myyntimäärät alkoivat nousta vauhdilla.

”Kuluneen viikon aikana koronan pikatestejä on myyty 50 % enemmän kuin edellisellä viikolla ja kasvu näyttää jatkuvan edelleen. Myynnin kasvussa näkyy, että koronatartuntojen määrä on ollut kasvussa ja syysflunssaakin on liikkeellä. Myös pikkujoulukaudella saattaa olla vaikutusta asiaan, sillä ihmiset saattavat haluta tehdä pikatestin varmuuden vuoksi ennen juhlia”, pohtii S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juhani Haara.

Koronan pikatestien saatavuus on Haaran mukaan edelleen hyvällä tasolla. Mikäli tuotteet hetkellisesti loppuisivat jostain myymälästä kesken, saadaan varastolta nopeasti lisää. Pikatestin hinta on kaikissa myymälöissä sama, 5,99 euroa kappaleelta. Tuotteet on sijoitettu useimmissa myymälöissä samaan hyllyyn kasvomaskien kanssa, ja niitä voi tilata myös S-ryhmän ruoan verkkokaupan S-kaupat.fi:n kautta.

"Olemme iloisia, että voimme omalta osaltamme olla mukana turvaamassa suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä myymällä ruoan lisäksi muun muassa maskeja ja koronatestejä yli 1000 myymälässä ympäri Suomen laajoilla aukioloajoilla," sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Kotona tehty pikatesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä

Kotona tehtävä pikatesti auttaa tunnistamaan koronavirustartunnan. Testi tehdään sylki- tai nenä/nielunäytteestä. Tartunta voidaan tunnistaa parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut enintään 5 päivää.

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä. Kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista. On mahdollista, että kotitesti saattaa joissain tapauksissa antaa virheellisen tuloksen. Aina oireiden ilmaantuessa tulee mennä terveydenhuollon tekemään koronatestiin.

Lisätietoja kotitesteistä saat THL:n verkkosivulta: Koronaviruksen kotitestit - Infektiotaudit ja rokotukset - THL