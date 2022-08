Koronan vasta-ainetestit saapuivat Prisman hyllyihin – tuoteuutuus täydentää kotitestien valikoimaa

”Koronaepidemia ei ole Suomessa vielä ohi. Haluamme tarjota asiakkaille myös tämän vaihtoehdon terveytensä tarkkailuun”, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo.



”Jo aiemmin valikoimistamme on löytynyt muun muassa kotona tehtäviä antigeenitestejä ja FFP2-hengityssuojaimia. Uudet vasta-ainetestit täydentävät tätä valikoimaa.”

Mitä eroa on antigeenitestillä ja vasta-ainetestillä

Tähän mennessä S-ryhmän myymälöistä löytyneet koronan kotitestit ovat olleet kaikki antigeenitestejä, joissa näyte on otettu joko syljestä tai nenästä. Uudet vasta-ainetestit vaativat sormenpäästä otettavan verinäytteen.



Antigeenitestin tulos soveltuu akuutin koronatartunnan toteamiseen. Huomioitavaa on, että henkilöllä voi olla koronatartunta negatiivisesta tuloksesta huolimatta, sillä taudin itämisaika saattaa olla kesken.



Vasta-ainetesti kertoo mahdollisesta aiemmasta koronatartunnasta tai -rokotuksesta. Tähän mennessä vasta-ainetestejä ovat Suomessa tehneet lähinnä yksityiset terveysasemat lääkärin lähetteellä. Koska vasta-aineet muodostuvat vasta viikkojen jälkeen tartunnasta, testillä ei voida arvioida, onko henkilöllä testaushetkellä koronainfektio. Positiivisella tuloksella ei myöskään voida arvioida, onko henkilöllä immuniteetti koronavirusta vastaan.



THL muistuttaa sivuillaan, että mikään kotitesti ei ole sataprosenttisen tarkka. Fimea valvoo Suomessa, että kuluttajille myytävät kotitestit ovat vaatimusten mukaisia. Tästä osoituksena on CE-merkintä, jonka alla on ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.