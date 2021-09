Koronapandemian vaikutukset kuutoskaupunkien aikuissosiaalityön toimintaan vuonna 2020

Aikuissosiaalityön palvelut ovat olleet kuutoskaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) avoinna poikkeusoloista huolimatta. Huomattavalle osalle asiakkaita on tarjottu lähivastaanottoa riittävillä varotoimenpiteillä. Kohtaavaa asiakastyötä on myös kehitetty, asiakkaita on tavattu muun muassa ulkotiloissa ja käyty yhdessä kävelyllä. Asiakkaita on kohdattu mahdollisuuksien mukaan myös etäpalveluna eli puhelimitse tai videovastaanotolla.

Pandemia-aika on muuttanut mahdollisesti pysyvästi osaa aikuissosiaalityön palveluista ja toiminnasta. Suuri digiloikka ja uudet käytännöt ovat laajentaneet työn mahdollisuuksia. Aikuissosiaalityö tavoitti digitaalisilla välineillä merkittävän määrän myös sellaisia asiakkaita, joita on aiemmin ollut vaikea saada tapaamiselle toimistoon. Asiakkaat antoivat positiivista palautetta uudenlaisesta palvelusta ja siitä, että heihin oltiin tiiviisti yhteydessä puhelimitse. Nämä asiakkaat kokivat, että sosiaalityö välitti heidän hyvinvoinnistaan jopa paremmin kuin ennen pandemiaa.

Monikanavainen asiointimahdollisuus

Kevään 2020 poikkeusolojen aikaan useat asiakkaat halusivat itse perua tapaamisaikojaan tai asioida etänä. Voimakas siirtyminen etävastaanottoihin syntyi siis osittain asiakkaiden halusta, vaikka useissa tilanteissa ammattilaisen arvion mukaan tapaaminen olisikin poikkeusoloista huolimatta ollut syytä tehdä lähivastaanotolla etäyhteyden sijaan.

Kirjastojen ja muiden yleisten tilojen sulkeminen tai aukiolon rajaaminen toi esiin sen, miten paljon asiakkaat tarvitsevat tiloissa olevia laitteita ja apua niiden käyttöön. Vaikka aikuissosiaalityössä on saatu myös positiivista näyttöä asiakkaiden digitaidoista, asiakaskunnassa on ihmisiä, joilla ei ole digitaitoja, tai joilla ei ole varaa välineiden hankintaan. He eivät ole digitaalisten palvelujen saavutettavissa. Monikanavaisten asiointimahdollisuuksien turvaaminen asiakkaille täytyy taata.

Neuvonnan tarve korostui

Aikuissosiaalityö on ollut mukana järjestämässä erinäisiä tukipalveluja, kuten ruoka-apu: Helsingissä valmisruokakassi-palvelu (hävikkiin perustuvaa ruoka-apupalvelu), Espoossa karanteeniruokapalvelu ja ruoka-avun puhelinpalvelu, Vantaalla erityistilanteiden ruokatuki ja Oulussa Oulu-apu-palvelu.

Sosiaalineuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut keväästä 2020 lähtien merkittävästi. Neuvonnan tarve korostui vuoden 2020 aikana, kun muut tahot (muun muassa Kela ja päihde- ja psykiatrian palvelujen päivätoiminta) sulkivat ovensa koronatilanteen vuoksi. Tähän vastattiin kuutoskaupungeissa lisäämällä palveluohjausta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrät eivät merkittävästi lisääntyneet kunnissa. Kela luopui tilapäisesti toimeentulotuen perusosan alentamisesta. Toimeentulotuen käsittelyajat pysyivät kohtuullisina, ja esimerkiksi luotonantajat (pankit) myönsivät joustoja maksusuunnitelmiin.

Henkilöstö on kuutoskaupungeissa tehnyt maaliskuusta 2020 eteenpäin mahdollisuuksien mukaan etätöitä ja sisäiset kokoukset on järjestetty etänä. Siirtyminen etätyöskentelyyn sujui kuutoskaupungeissa hyvin, ja osa käytänteistä tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessakin.

Koronapandemia-aikana lisääntynyt työttömyys, lomautukset, mielenterveyden horjuminen ja syvenevät taloudelliset ongelmat tulevat pitkällä aikavälillä lisäämään aikuissosiaalityön palvelutarvetta. Aikuissosiaalityö tukee arjen sujumista ja huolehtii ihmisten perustarpeista, kuten toimintakyvystä, hyvinvoinnista, kuntoutumisesta, asumisesta ja toimeentulosta. Kunhan väestö on saatu rokotettua, koronaan kohdistuvat palvelut tulevat vähenemään, mutta sosiaalineuvonnan tarve jatkuu.

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän julkaisusta, jossa kuvataan kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä ja aikuissosiaalityön sisältöä sekä koronapandemian vaikutuksia aikuissosiaalityöhön vuonna 2020.

Aikuissosiaalityön Kuusikko-kysely

Kuutoskaupungeissa toteutettiin ensimmäistä kertaa Kuusikon yhteinen kysely koskien aikuissosiaalityön asiakkaita. Tietoa kerättiin ajalla 11.1.–12.2.2021. Kyselyn vastaukset ovat työntekijöiden näkemyksiä asiakkaiden tilanteesta ja tarpeista. Kyselyä ei ole täytetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Kyselyn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa kunkin kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskunnasta sekä kerätä tietoa kuutoskaupunkien tasolla aikuissosiaalityön asiakkuuksista valtakunnalliseen käyttöön.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 5059 kuutoskaupunkien asiakkaasta (Helsinki 874, Espoo 201, Vantaa 964, Turku 342, Tampere 1743, Oulu 935).