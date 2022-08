Koronarajoitusten poistaminen siivitti PeeÄssän liikevaihdon kasvuun

Liikevaihto oli alkuvuoden aikana 341,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaa oli 12,9 prosenttia (+39,1milj.€). Liikevaihdon kasvua vauhditti koronarajoitusten poistuminen majoitus- ja ravitsemiskaupasta sekä Kuopion Prisman remontin valmistuminen edellisen vuoden lopussa.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 214,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,4 prosenttia (+7,2milj.€). Erityisesti Prisma-ketju kasvoi vahvasti, ja etenkin Kuopion Prisman uudistus on otettu hyvin vastaan.

Käyttötavarakaupan liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 6,4 prosenttia (+1,6milj.€). Myyntiä vauhditti erityisesti Kuopion Sokoksen hyvä kehitys. Myös Iisalmessa Prismaan siirretty Emotion myymälä on ylittänyt odotuksia.

Majoitus- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 46,2 prosenttia (+6,8milj.€) ja oli 21,6 miljoonaa euroa. Kasvua siivitti koronarajoitusten poistuminen. Rajoitusten poistumisen jälkeen maalis-kesäkuussa ylitettiin jo vuoden 2019 liikevaihdon taso.

Polttonesteiden liikevaihto oli 73,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi 43,8 prosenttia (+22,5milj.€). Polttonesteiden myynnin kasvuun vaikutti nousseiden maailmanmarkkinahintojen ohella liikkumisen aktivoituminen. Polttoaineiden litrakehitys oli 2,1% prosenttia.

Alkuvuoden tulos oli yli 9 miljoonaa euroa, ja se oli viime vuotta sekä suunniteltua parempi.

- Alkuvuoteen voidaan kokonaisuutena olla tyytyväisiä. Iso kiitos tästä kuuluu koko PeeÄssän joukkueelle. Alkuvuoden onnistumisista katseet on jo suunnattu eteenpäin. PeeÄssän tavoitteena on olla Parhaan Elämän Edelläkävijä Savossa. Olemme aktiivisesti lähteneet työstämään yhdessä niitä valintoja, josta muodostuu visiomme mahdollistava pelikirja tuleviin vuosiin. Kutsuimme myös alueemme ihmiset mukaan tälle parhaan elämän metsästys matkalle ja haastoimme heitä kertomaan odotuksiaan meille. Saimmekin 7000 uniikkia vastausta, joiden analysointi on parhaillaan käynnissä.Alueemme ihmisillä on selvästi halu vaikuttaa oman kaupan tulevaisuuden valintoihin, joka tuotti meille yhden arvokkaan näkökulman. Vastauksien valmistuttua voimme aloittaa vuoropuhelun ihmisten kanssa. Ennen varsinaisia tuloksia voimme jo nyt todeta, että epävakaa tilanne ja voimakas hintojen nousu näkyy myös ihmisten ajatuksissa. Hinnan merkitys korostuu entisestään. Loppuvuoden aikana yleinen hintatason nousu vähentää alueemme ostovoimaa. Pyrimme omilla toimillamme helpottamaan tätä tilannetta.Loppuvuodelta odotamme kuitenkin kaupallisesti hyvää, toki epävarmuuksia vielä on ennustetun koronan uuden aallon vuoksi, kertoo toimitusjohtaja Mikko Junttila.