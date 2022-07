Koronarajoitusten poistuminen siivitti S-ryhmän myynnin kehitystä

S-ryhmän tammi–kesäkuun veroton vähittäismyynti oli 6 419 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marketkaupan veroton vähittäismyynti oli 4 639,5 miljoonaa euroa. Vaikka korona-ajan kysyntäpiikki on tasaantunut, ylitti tammi-kesäkuun myynti marketkaupassa edelleen selvästi koronaa edeltävän vuoden 2019 tason.

– Päivittäistavarakaupassa myynti kotimaassa on käynyt muuta Suomen ruokakaupan markkinaa vilkkaammin. Myös ruoan verkkokaupan kasvu on meillä jatkunut. Uudessa S-kaupat.fi-palvelussa on jo yli 250 S-ryhmän ruokakauppaa, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Vauhdikkainta palautuminen korona-ajasta oli matkailu- ja ravitsemiskaupassa, jonka myynti kasvoi lähes 90 prosenttia tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna. S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden myynti lähti keväällä kasvuun heti rajoitusten purkamisen jälkeen, ja touko-kesäkuussa saavutettiin jo lähes vuoden 2019 taso. Yleisötapahtumien, ammatillisten konferenssien ja muiden työtapahtumien käynnistymisen myötä hotelleissa oli liikkeellä runsaasti sekä työ- että vapaa-ajan matkustajia. Vastaavasti kokous- ja tilauskauppa kävi ravintoloissa vilkkaasti.

Liikennekaupassa myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 37 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä alkuvuonna koronarajoitukset vaikuttivat etenkin ABC-ketjun ravintoloiden myyntiin. Rajoitusten poistuminen, lisääntynyt ryhmämatkailu ja erilaiset tapahtumat vilkastuttivat selvästi ABC-liikenneasemien ravintoloiden ja muiden palveluiden kysyntää. Myös autopesujen myynti ylsi keväällä ennätystahtiin. Polttonesteiden myynnin kasvuun vaikutti nousseiden maailmanmarkkinahintojen ohella liikkumisen aktivoituminen ja positiivinen volyymikehitys.

S-ryhmän tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myös tavaratalokaupassa kysyntä elpyi nopeasti rajoitusten poistumisen ja kevään juhlakauden myötä.

– Myynnin ripeä palautuminen eri liiketoiminta-alueillamme on ilahduttavaa. Olemme läpi korona-ajan investoineet voimakkaasti verkostomme ja palveluidemme kehittämiseen. Meillä on siis hyvät lähtökohdat vastata kasvaneeseen kuluttajakysyntään myös kesän lomasesongin ja monien tapahtumien aikana, Hannu Krook toteaa.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–6/2022

(vertailtavuuden vuoksi mukana on myös koronakriisiä edeltävän vuoden 2019 muutosprosentit)

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos 1-6/2021 (%) Muutos 1-6/2019 (%) Marketkauppa* 4 639,5 +1,8 +14,1 Liikennekauppa** 1 100,0 +37,0 +32,3 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 308,5 +87,2 -22,5 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 115,3 +15,6 -14,0 Muut 255,6 -3,7 +7,4 S-ryhmä yhteensä 6 419,0 +9,0 +13,1

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan, Prisman käyttötavarakaupan sekä rautakaupan.

*Lukuun sisältyy myynnit Virossa ja Venäjällä. SOK ilmoitti 4.3.2022 vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta. Pietarin Prismojen ja hotelliliiketoiminnan myynneistä kerrottiin kesäkuussa 2022.

**Liiketoiminta-alueen aiempi nimi oli Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän osavuositulokset julkaistaan tiistaina 23.8.2022. Samassa yhteydessä kerrotaan koko kesän myynneistä ja kaupankäynnin kehityksestä.