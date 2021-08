Jaa

Tällä hetkellä Keusote valmistelee 12–15-vuotiaiden rokottamisia. Lapsilla on mahdollisuus saada rokote ilman ajanvarausta koulupäivän aikana Hyvinkäällä tästä viikosta lähtien.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

TIEDOTTAA 24.8.2021

Julkaistavissa heti

Koronarokote saatavilla koulupäivän aikana Hyvinkäällä tästä viikosta lähtien

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä Keusote vastaa terveydenhuollosta ja rokotuksista Hyvinkään kaupungin alueella. Tällä hetkellä Keusote valmistelee 12–15-vuotiaiden rokottamisia. Lapsilla on mahdollisuus saada rokote ilman ajanvarausta koulupäivän aikana Hyvinkäällä tästä viikosta lähtien.

- Kaupunki lähettää Wilman kautta huoltajille Keusoten tiedotteen rokotteisiin liittyen ja rokotusten toteutusaikatauluista informoidaan tarkemmin Wilman kautta. Lapsella kuuluu olla itsellään tieto siitä, onko hän ottamassa rokotteen vai ei. Vanhemmat voivat niin halutessaan tulostaa lupalapun lapselleen Keusoten nettisivuilla, taustoittaa perusopetuksen johtaja Mika Heikura toimintamallia.

- Koulun henkilöstö ei vastaa terveydenhuollon linjauksista, joten huoltajia muistutetaan olemaan Keusoteen yhteydessä tilanteissa, joissa heillä on kysymyksiä rokottamiseen liittyen, korostaa Heikura.

Ohjeistuksia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen: Maskien käyttösuositus edelleen voimassa

Lukion, koulujen, esiopetuksen ja syyslukukausi käynnistyi lähiopetuksena koronaturvallisuus huomioiden. Käytännössä tämä merkitsee muun muassa, että maskin tai visiirin käyttöä on suositeltu vahvasti lukiolaisille ja että perusopetuksessa 6.–9. luokkien oppilaille tarjotaan kasvomaskeja koulun toimesta.

Varhaiskasvatus toimii päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa normaalisti. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat tällä hetkellä auki, mutta normaalia pienemmillä asiakasmäärillä. Huoltajien kulkemista varhaiskasvatuksen sisätiloissa pyritään edelleen välttämään.

- Jos huoltajan on välttämätöntä käydä päiväkodin sisätiloissa esimerkiksi lasta tuodessa tai hakiessa, suosittelemme erittäin vahvasti kasvomaskin käyttöä. Maskin käytön lisäksi on tärkeää noudattaa turvavälejä. Suosittelemme huoltajia käyttämään maskia myös lapsen tuonti- ja hakutilanteissa varhaiskasvatustilojen piha-alueilla, jos turvaväliä ei pystytä pitämään, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala.

Päiväkodista ja koulusta ohjataan omaehtoiseen karanteeniin mahdollisissa koronaepäilyissä

Mikäli päiväkodissa ilmenee korona-altistumisia, varhaiskasvatuspalvelut tiedottavat tapauksesta Keusoten ohjeistuksen mukaan. Päätöksen karanteeniin tai eristykseen asettamisesta tekee kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Jos Keusoten tiedotus viivästyy ja varhaiskasvatuspalvelut on saanut tiedon lapsen koronatartunnasta, voi päiväkoti ohjeistaa mahdollisesti altistuneiden lasten perheitä pitämään lapsensa kotona, kunnes on saatu virallinen tieto karanteeniin asettamisesta.

- On tärkeää, että varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä ja jos on lieviäkin oireita, tulisi mennä koronatestiin. Mikäli perheessä on todettu koronatartunta, tulee sisarustenkin olla poissa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta, korostaa Eila Rapala.

- Tällä käytännöllä pyrimme vähentämään mahdollisten jatkotartuntojen määrää ja varmistamaan sen, että kuitenkin voimme pitää päiväkotitoiminnan käynnissä, taustoittaa Rapala.

Sama ennakoiva toimintamalli on ollut käytössä myös perusopetuksessa ja hyväksi todettua mallia jatketaan myös syksyllä.

- Tilanteissa, joissa terveydenhuollon koronajäljitys on ruuhkautunut, olemme ottaneet käyttöön tämän varokeinnon. Mikäli lapsen tai nuoren epäillään altistuneen, pyydetään häntä pysymään kotona jo ennen virallisia karanteenimääräyksiä. Ennakko-informaatio mahdollisesta altistumisesta lähetetään huoltajille Wilman kautta, sanoo Mika Heikura.

- Tällä hetkellä huolta aiheuttaa mahdolliset koronasairastumiset ja altistukset sekä niiden aiheuttamat ketjureaktiot opetuksen järjestämiselle. Siksi on erittäin tärkeää, ettei kouluun tulla oireisena, muistuttaa Heikura.

Lisätietoja

Eila Rapala, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 040 542 3172

Mika Heikura, perusopetuksen johtaja, p. 040 779 4371

Pentti Halonen, sivistystoimenjohtaja, p. 040 704 9901

Keusoten tiedote 12-15 -vuotiaiden rokotuksista sekä huoltajien suostumuslappu rokotteen antamiselle tilanteissa, joissa lapsi on liian nuori tehdäkseen päätöksen itse.

https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/keusote-jarjestaa-koronarokotuskiertueen-alueen-ylaasteilla-lukioissa-ja-toisen-asteen-oppilaitoksissa-19.8.-alkaen/

https://www.koronarokotusaika.fi/wp-content/uploads/2021/08/Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle_Suomi.pdf