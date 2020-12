Koronarokotteen annosteluohjeeseen muutos: rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta, jos sisältö riittää kokonaisiin annoksiin

Jaa

Suomessa käytössä olevan koronarokotteen, Pfizer/Biontechin mRNA-rokotteen pullossa on todettu olevan rokotetta enemmän kuin 5 annosta per pullo, joka myyntiluvassa ja valmisteyhteenvedossa on määritelty rokotteen annosteluohjeeksi. THL ohjeistaakin, että pullosta voi ottaa kuudennen annoksen, jos sisältö siihen riittää.

”Rokotepullosta voi ottaa kuusi annosta, jos rokottaja on varma, että voi antaa täyden annoksen”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio. Kaikissa rokotepulloissa on ylimääräistä, jotta luvatut annokset saadaan varmasti otettua erilaisilla käytössä olevilla välineillä. Pfizer/Biontechin rokotepullossa on tavallista enemmän ylimääräistä. Suomessa käytetyillä rokotusvälineillä on nyt myös todettu, että rokotetta jää pulloon tavallista enemmän. Rokotepullosta pystytään käytännössä antamaan kuusi täyttä annosta. Lisätietoja Koronavirusrokotteet – ohjeita ammattilaisille Yhteystiedot Mia Kontio

erityisasiantuntija

THL

puh. 029 524 8365

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi