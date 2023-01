Koronarokotteen tehosterokotukset tulevat myyntiin liikkuvista koronatestaus- ja rokotuspisteistään tutulle 9Livesille

Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava yritys 9Lives on yksi isoista toimijoista, jotka aloittavat koronarokotteen tehosterokotukset yli 18-vuotiaille. Koronarokotukset alkavat 9Livesin rokotuspisteillä 7.2. alkaen. Valtioneuvosto päätti ennen joulua, että koronarokotteita aletaan tarjota yksityisille terveydenhuollon toimijoille. Päätöksen tavoitteena on tuoda tehosterokotteet myös niiden täysi-ikäisten saataville, jotka eivät kuulu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemään vakavan koronan riskiryhmään.

Koronarokotukseen voivat tulla kaikki 18 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään kaksi aiempaa koronarokotusta tai yksi koronarokotus ja yksi sairastettu koronavirusinfektio. Jotta rokotuksen voi ottaa, edellisestä tehosterokotuksesta tai sairastetusta koronavirusinfektiosta on pitänyt myös kulua vähintään kolme kuukautta. Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä tehosterokotteen ottamista.

9Lives tarjoaa koronarokotteita sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Rokotus maksaa 9Livesilla yksityisasiakkaalle 38 euroa ja Kela-korvauksen jälkeen 22 euroa. Yritykset voivat tilata rokotuksia kätevästi paikan päälle. Rokotuspalvelun hinta yritysasiakkaille paikan päällä yrityksen omissa toimitiloissa on 48 euroa ja Kela-korvauksen jälkeen 32 euroa. Itse rokoteaine on maksuton THL:n linjauksen mukaisesti – maksut koostuvat rokotustyöstä sekä kantamaksusta. 9Livesin tietojen mukaan hinta on tällä hetkellä yksi edullisimmista tehosterokotuksia tarjoavien yksityisten terveydenhuoltoyritysten keskuudessa. Riskiryhmäläiset voivat edelleen hakea rokotteen täysin ilmaiseksi julkiselta puolelta.

”Uuden omikronvariantin ”Kraken” XBB.1.5-alalinjan viruksen rantautuessa Suomeen on hienoa, että pystymme tarjoamaan kaikille halukkaille täysi-ikäisille mahdollisuuden suojautua koronan vakavampia tautimuotoja vastaan. Haluamme tehdä rokottautumisen asiakkaillemme helpoksi, nopeaksi, turvalliseksi ja edulliseksi – siksi esimerkiksi yritysten on mahdollista tilata rokotuspalvelumme suoraan työpaikalle”, kertoo 9Livesin liikkuvista terveysasemista vastaava liiketoimintajohtaja Henrik Tuulos.