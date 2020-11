Koronarokotteen vaikutukset ja erikoissairaanhoidon korostuva merkitys asuntomarkkinoille

Hypon Asuntomarkkinakatsaus 4/2020, järjestyksessään 75. ajankohtaistarkastelu

Keskussairaaloiden lähellä sijaitsevat asunnot muuttuvat entistäkin kiinnostavammiksi. Väestön ikääntyminen ja koronapandemia korostavat suurten ja laaja-alaista hoivapalvelua tarjoavien sairaaloiden merkitystä niin, että ne jopa ohjaavat asuntomarkkinoiden kehitystä – kysyntä vahvistaa etenkin viiden yliopistollisen keskussairaalakaupungin markkinoita.

”Aiemmin kansalaiset eivät ole juuri kiinnittäneet huomiota erikoissairaanhoitoon, kun he ovat hakeneet itselleen kotia, mutta väestön ikääntyminen ja koronatilanne muuttavat suhtautumista”, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo.

Hypon asuntomarkkinakatsauksessa nostetaan esille myös ensiasunnon ostajien määrän pieneneminen sekä keski-iän nousu. Suurimmissa kasvukeskuksissa ostajamäärät ovat kasvaneet viime vuodet, mutta niiden ulkopuolella ensimmäisestä asunnosta tehdään jatkuvasti yhä vähemmän kauppoja. Esimerkiksi Keski-Suomessa ilman keskuskaupunki Jyväskylää ensiasunnon ostajien määrä on romahtanut peräti 80 prosenttia finanssikriisin jälkeen.

”Asuntomarkkinoilla tarvitaan ensimmäisen asunnon ostajia, koska he tuovat asuntokaupoille uutta kysyntää ja he öljyävät pitkiä asuntokauppaketjuja, jolloin myyjät pääsevät eteenpäin omalla omistusasuntopolullaan. Lisäksi ensiasunnon ostajat ennustavat tulevaa, sillä ensimmäisen oman kodin osto määrittää pitkälle nuoren tulevaa asuntokysyntää”, Brotherus kuvailee.

Samalla kun ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt, heidän keski-ikänsä kasvaa. Perinteisesti se on merkinnyt pendelöintipaikkakuntien voittoa, kun perheet etsivät itselleen suurempia asuntoja tai taloja keskuskaupungin ulkopuolelta. Vanhaan sääntöön on kuitenkin tullut muutos, sillä yhä useammat perheet arvostavat sijaintia lisäneliöiden kustannuksella ja haluavat kodin kaupunkien keskustoista. Hypo kertoi ilmiöstä jo syksyllä 2017 asuntomarkkinakatsauksessa.

Asuntojen hintaennuste koko maahan

2020: 1,0 %

2021: 1,0 %

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnat

2020: +3,0 %

2021: +3,5 %

Koronavuosi 2020 on ollut asuntomarkkinoilla vuoristorataa, ja kevään kuopan jälkeen kesällä ja syksyllä kauppa on käynyt hyvin vilkkaasti. Täytyy kuitenkin muistaa, että kevään kuoppaa kauppamäärissä ei ole vielä kurottu umpeen, joten ns. patoutunutta kysyntää ostajilla on yhä.

”Tunnelmaa ja uskoa tulevaan pönkittävät myös uutiset koronarokotteesta, joten kysynnän voi ennustaa jatkuvan nimenomaan kasvukaupungeissa voimakkaana”, Juhana Brotherus ennakoi.

Hinnat pitävät pintansa myös sen vuoksi, että myyntiin tulee vähemmän asuntoja kuin kysyntää on. Jos ja kun koronan varjo vihdoin väistyy ja kaupunkien kukoistavat palvelut palaavat, hinnoissa nähdään selvää nousua kasvukeskuksissa.”

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat tämän vuoden aikana 3,0 prosenttia ja hieman enemmän ensi vuonna. Ilman pk-seutua hinnat jatkavat kolmatta vuotta noin prosentin laskuluisua.

Asuntomarkkinakatsaus 4/2020, keskeiset nostot

Rokoteuutinen tuo tukea kasvukaupunkien ja matkailualueiden asuntomarkkinoille Kaupungistuminen kestää koronan – hintanousu vahvistuu pk-seudulla, supistumista syrjäseuduilla Korona-ajan uudet ajurit: yliopistolliset keskussairaalat, ensiasunnon ostajat ja urbaani uudistuotanto Kysyntä kasvaa kasvukolmion kärjissä, kun asuntokauppa käy jopa viime vuotta vahvemmin Lyhennysvapaiden ensimmäinen jakso päättyy, miinuskorot pysyvät

Voittajat

• Ensiasunnon ostajat vakailla työpaikoilla – kompaktien kotien kisa kohtuullista, edullista lainaa riittää

• Suurimmat ammattimaiset sijoittajat – nippualennuksia rakentajilta, rahoitusta suoraan markkinoilta

• Tavalliset kodeissaan pysyvät asuntovelalliset – korot pysyvät pohjilla, lyhennysvapailla joustoa

• Vakavaraiset osta ja pidä -asuntosäästäjät hyvällä vuokralaisella – kassavirta kantaa kriisin yli

• Terävät piensijoittajat – kriisit tuovat aina myös mahdollisuuksia toimia, kun toiset hätäilevät

Häviäjät

• Aloittelevat asuntosijoittajat ja Airbnb-markkinaan nojanneet – tyhjäkäyttö tai vuokra-ale vastassa

• Romahdusta toivoneet ja asunnonostoa arvoalueelta lykänneet pähkäilijät

• Ylisuuren yhtiölainan kanssa kipuilevat sijoittajavaltaiset taloyhtiöt – vastikkeiden maksu vaikeutuu

• Lyhennysvapaan loppuessa pakkomyyntiin ajautuvat asunnon omistajat

• Lomautetut vuokra-asujat – vuokra ei helposti jousta, ellei muuta muualle