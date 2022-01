Koronarokotukset 1.–5.-luokkalaisille alkavat kouluissa

Rokotusta tarjotaan kouluilla kaikille 1.–5.-luokkalaisille heidän asuinkunnastaan riippumatta. Myös tehosterokotukset annetaan 6 viikon kuluttua kouluilla. Tehosterokotuksista tiedotetaan erikseen.

Jos lapsella on todettu laboratoriotestillä varmennettu koronavirustartunta, hänelle suositellaan rokotetta aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua varmennetusta tartunnasta.

”On tärkeää, että saamme rokotekattavuuden myös tässä ikäryhmässä korkeaksi, jotta lapset voivat jatkaa lähiopetuksessa ja osallistua heille tärkeisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Rokotuksen saa nyt todella helposti koulupäivän aikana”, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen toteaa.

Rokotukseen tarvitaan huoltajien lupa

Rokotukseen tarvitaan kaikkien huoltajien lupa. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa tällä lomakkeella. Huoltajien suostumukset voivat olla eri lomakkeilla.

Yksinhuoltaja allekirjoittaa lomakkeen yksin. Jos alaikäisellä on enemmän kuin yksi huoltaja, suostumus tulee saada kaikilta niiltä, joilla on oikeus päättää lapsen terveydenhuollosta. Jos huoltajien toimivaltaa päättää lapsen terveydenhuollosta on rajoitettu tai annettu muulle taholle, suostumus pitää saada kaikilta niiltä, joilla on oikeus päättää lapsen terveydenhuollosta.

Koronarokotuksen voi hakea myös Itäkadun tai Kallion perhekeskuksesta

Jos oppilas ei ole rokotusajankohtana koulussa, hän voi saada rokotuksen myöhemmin ajanvarauksella Itäkadun tai Kallion perhekeskuksesta. Rokotukseen pitää varata aika.

Rokotusajan voi varata helpoiten osoitteessa koronarokotusaika.fi. Ajan voi myös varata soittamalla numeroon 09 310 46300 (arkisin klo 8–18).

Lapset rokotetaan mRNA-rokotteella

5–11-vuotiaiden lasten rokotuksissa käytetään tälle ikäryhmälle tarkoitettua BioNTech-Pfizerin Comirnaty 10 mikrog/annos -rokotetta. Lisätietoa rokotteista on THL:n verkkosivuilla. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta.

