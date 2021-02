Koronarokotukset Vaasassa laajenevat

Koronavirustartunnat Gerby skolassa ja Borgaregatans skolassa 25.2.2021 18:30:30 EET | Tiedote

Gerby skolassa on todettu yksi koronavirustartunta 25.2.2021. Mahdollisia virukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä 19. Myös Borgaregatans skolassa on todettu yksi tartunta 25.2. ja mahdollisesti altistuneita on yhteensä 26 henkilöä.