Koronarokotukset yksityisellä alkavat tammikuun lopulla

Kysely: Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytykset vaarassa 23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

HALIn johtaja painottaa, että vastuu varhaiskasvatuksen tilasta on kunnilla, jotka ovat käyttäneet yksityistä varhaiskasvatusta säästökeinonaan. Alan tilanne on korjattava ja perheille on turvattava mahdollisuus valita itselleen parhaiten sopiva varhaiskasvatuspalvelu.