Koronarokotusten mahdollinen laajentaminen 5–11-vuotiaisiin vaatii huolellista valmistelua – KRARin työryhmän mietintö valmistuu loppuvuonna

Koronaepidemia ei ole vielä ohi – sairasta kotona ja muista tartuntoja ehkäisevät perusohjeet 25.10.2021 14:38:34 EEST | Tiedote

Koronarokotukset jatkuvat Suomessa hyvin, ja moni on jo saanut kaksi rokoteannosta. Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, ja jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa tartuntojen ehkäisyyn. Epidemian pitkittyessä ihmisten oma vastuu käytöksestään korostuu. Jokaisen olisi hyvä seurata paikallisten viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Jokaisella on myös vastuu arvioida eri tilanteisiin liittyviä tartuntariskejä ja muokata käytöstään niiden mukaisesti. Sairasta kotona ja noudata hygieniaohjeita Rokotettujenkin ihmisten kannattaa pestä käsiään usein vedellä ja saippualla. Älä yski käsiisi, vaan hihaan tai nenäliinaan. Jos sinulla on lieviäkin koronaan tai muihin hengitystieinfektioihin viittaavia oireita, sairasta kotona. Näin ehkäiset muidenkin infektioiden leviämistä. THL suosittelee maskin käyttöä etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin on vaikeaa. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä kannattaa edelleen pitää maskia. Käytä maskia erityisesti, jos