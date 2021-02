Koronasta huolimatta Viroon matkustettiin edullisen alkoholin vuoksi myös viime vuonna

Panimoliiton puheenjohtaja Lasse Aho on nimitetty ensimmäisenä suomalaisena Euroopan Panimoliiton johtoon 7.9.2020 14:08:58 EEST | Tiedote

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton puheenjohtaja, Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho aloittaa ensimmäisenä suomalaisena eurooppalaisen panimotoimialan etujärjestön The Brewers of Europen puheenjohtajana. Aho on toiminut Euroopan Panimoliiton hallituksessa vuodesta 2014 alkaen, josta kaksi vuotta varapuheenjohtajana.