Koronasta niskalenkki ja katse tulevaisuuteen

SDP:n Kymäläinen: Vihdoinkin kotihoidon pysäköintiä yhdenmukaistetaan 1.4.2020 17:44:00 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) toteaa tyytyväisenä valiokunnan saaneen valmiiksi mietintönsä kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta on peräänkuuluttanut jo vuosia valtakunnallisen sääntelyn tarpeellisuutta kotihoidon työntekijöiden pysäköintiin. - Tämän esityksen myötä kunnille syntyy yhtäläinen mahdollisuus kotihoidon pysäköintiongelmien vähentämiseen ja vastaavasti näiden palvelujen tehostamiseen. Valiokunnan mietintö etenee eduskunnan käsittelyyn, ja sen sisältämän lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2020, Kymäläinen kertoo. - Kotiin vietävien palveluiden helpottamisen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, sillä tulevaisuudessa kotihoidon ja vastaavien palvelujen tarve lisääntyy väestön ikääntymisen myötä. Kentältä kuuluneen viestin mukaan varsinkin suurissa kaupungeissa pysäköintipaikkojen löytämisen vaikeus on vähentänyt merkittävästi asiakaskäynteihin käytössä olevaa aikaa. Viesti on n