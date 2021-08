Koronatartunnat Vaasan lyseon lukiolla, Isolahden koulussa ja Keskuskoulussa

Suvilahden koululla yksi koronatartunta, Vamialla kolme 24.8.2021 14:36:28 EEST | Tiedote

Suvilahden alakoulussa on todettu yksi koronatartunta 23.8. Mahdollisia virukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä 55. Ammatillista koulutusta Vaasassa tarjoavalla Vamialla on todettu kolme koronatartunta. Altistumiset ovat tapahtuneet 16.-20.8. Karanteeniin on asetettu yhteensä 54 henkilöä.