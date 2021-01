Koronatartunta Keskuskoulussa - 34 henkilöä asetettu karanteeniin

Vaasan kansalaisopisto Almassa on todettu koronatartunta 22.1.2021 16:00:27 EET | Tiedote

Kansalaisopisto Alman aikuisten perusopetuksen opiskelijalla on todettu 20.1.2021 koronatartunta. Opiskelija, hänen ryhmänsä ja ryhmän kaikki opettajat ja ohjaajat on määrätty karanteeniin 24.1. saakka. Karanteenissa on yhteensä 32 henkilöä, joista 8 ovat henkilökuntaan kuuluvia.