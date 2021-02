Koronatartunta Onkilahden yhtenäiskoulussa – 29 altistunutta asetettu karanteeniin

Alkulan päiväkodissa koronavirustartunta 27.2.2021 17:08:26 EET | Tiedote

Alkulan päiväkodissa on todettu 26.2.2021 yksi koronavirustartunta. Päiväkodin viidestä ryhmästä kaksi ryhmää on asetettu karanteeniin. Yhteensä altistuneita on 47, joista 33 on lapsia ja 14 henkilökuntaan kuuluvia.