Koronatartunta Vikinga skolanissa -20 henkilöä asetettu karanteeniin

Jaa

Vaasalaisen Vikinga skolanin työtekijällä on todettu koronavirustartunta ja hänet on asetettu eristyksiin. Mahdollisia virukselle altistuneita on yhteensä 20 henkilöä.

Vikinga skolanin henkilökuntaa, karanteeniin määrättyjen oppilaiden sekä koko koulun oppilaiden huoltajia on tiedotettu tapahtuneesta. Karanteenissa on yhteensä 18 oppilasta ja 2 aikuista. - Työ mahdollisten altistuneiden selvittämiseksi käynnistettiin välittömästi, kun tieto tartunnasta saatiin, kertoo koulutoimenjohtaja Marianne West.

Yhteyshenkilöt

Linkit