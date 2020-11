Koronatartuntoja Espoon nuorisotiloissa – vähänkään oireilevia kehotetaan hakeutumaan koronatestiin

Espoossa Järvenperän, Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan nuorisotiloissa on viime ja tällä viikolla oleskellut useita koronavirukseen sairastuneita. Jo seitsemällä on todettu laboratoriotestin perusteella koronatartunta. Lisäksi oireilevia on hakeutunut testeihin, joiden tulokset eivät ole vielä selvillä.

Espoon tartuntatautiyksikkö selvittää ja jäljittää tartuntaketjuja ja useita henkilöitä on jo määrätty kotikaranteeniin. Tartuntatautiyksikkö ottaa yhteyttä altistuneisiin, joiden henkilöllisyys on tiedossa. Koska kaikkia altistuneita ei tiedetä eikä pystytä tavoittamaan, ja joukossa on myös ulkopaikkakuntalaisia, tiedotamme asiasta julkisesti ja pyydämme välittämään tietoa. Varaa aika koronatestiin Viime viikolla ja tällä viikolla edellä mainituissa nuorisotiloissa käyneitä ja heidän läheisiään kehotetaan hakeutumaan koronatestiin, mikäli lieviäkään koronaviruksen aiheuttamia oireita ilmenee. Koronavirustaudin oireita voivat olla kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys tai ripuli tai vatsakipu ilman muuta ilmeistä syytä. Jos sinulla on oireita, voit varata itsellesi näyteajan HUSin koronabotista.

Jos haluat asioida puhelimessa, soita Espoon koronaneuvonta- ja ajanvarausnumeroon p. 09 816 34600 (ma-pe klo 7–18 ja la-su 9–15). Muina aikoina soita Päivystysapuun, p. 116 117.

Voit myös tehdä oirearvion Omaolo-palvelussa. Saat toimintaohjeet oireidesi perusteella. Huolehditaan toisistamme: Muista maski, etäisyydet ja hyvä hygienia! Nyt meidän kaikkien on tärkeä huolehtia omasta ja toisten terveydestä, jotta koronavirus ei leviä. Käytä maskia! Maskin käyttösuositus koskee kaikkia 15 vuotta täyttäneitä myös vapaa-ajalla nuorisotiloissa. Pidä turvaväli. Muista 1–2 metrin etäisyyden pitäminen muihin. Pese kätesi usein. Käytä käsien pesuun saippuaa tai tarvittaessa käsidesiä. Jos sinulla on vähänkään oireita, jää kotiin. Koronavirus tarttuu helposti ja siksi on tärkeää suojautua kunnolla. Huolehdi omasta, läheisten ja myös kaikkien muiden ihmisten terveydestä. Lisätietoa koronasta: espoo.fi/koronavirus Koronaohjeet monilla kielillä: espoo.fi/koronaohjeet