Koronatartuntoja Isolahden, Merenkurkun ja Vanhan Vaasan kouluissa sekä Onkilahden yhtenäiskoulussa

Isolahden alakoulussa on todettu kaksi koronatartuntaa. Altistuneita oppilaita on yhteensä 33. Henkilökunnasta karanteeniin on määrätty kolme.

Merenkurkun yläkoulussa on todettu yksi koronatartunta 10.9. Altistuneita oppilaita on 24 ja henkilökuntaan kuuluvia kaksi.

Onkilahden yhtenäiskoulun yläluokilla on todettu yksi koronatartunta 12.9. Altistuneita oppilaita on 48 ja henkilökuntaan kuuluvia kolme.

Vanhan Vaasan koulussa on todettu yksi koronatartunta 10.9. Altistuneita oppilaita on 14 ja henkilökuntaan kuuluvia yksi.

Kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti.

Kaikissa kouluissa kaikkien oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.