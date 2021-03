Koronatestien ja -rokotteiden nollaverokannan torjuminen on vakava virhe hallitukselta

Jaa

Hallitus on haudannut koronatestien ja -rokotteiden arvonlisäverohuojennuksen. EU-valtioilla on ollut joulukuusta alkaen mahdollisuus asettaa koronatesteihin ja -rokotuksiin liittyvien palvelujen arvonlisävero nollaksi. Taustalla on Euroopan neuvoston direktiivi 2020/2020. Nollaverokanta olisi keventänyt esimerkiksi drive-in-asemien operoimisen ja tilojen desinfioinnin kustannuksia, ja sitä kautta testien hintoja.

- Hallituksen päätös nollaverokannan hylkäämisestä on pettymys. Koronatesteihin ja -rokotuksiin liittyvä nollaverokanta olisi tehostanut koronakriisin hoitoa. Edullisempi ja siten tehokkaampi testaaminen olisi osaltaan auttanut kovempien rajoitusten välttämisessä, toteaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola. Direktiivin mahdollistaman nollaverokannan ovat ottaneet käyttöön ainakin Belgia, Espanja, Tšekki, Latvia, Kreikka, Bulgaria ja Malta. - Miksi hallitus ei voi käyttää kaikkia tarjolla olevia keinoja koronan selättämiseksi? Näyttää siltä, ettei hallitus halua antaa rokotteitakaan työterveyshuollon kautta jaettavaksi. Yksityiset palveluntuottajat ovat valmiina, mutta meneekö ideologia kansanterveyden edelle hallituksessa, kysyy Hyvinvointiala HALIn talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva. Lisätiedot: Joel Kuuva talous- ja veroasiantuntija 050 414 6444 joel.kuuva@hyvinvointiala.fi Hyvinvointiala HALI Tiina Ruohola veroasiantuntija 040 519 8868 tiina.ruohola@ek.fi Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Avainsanat Koronatestaus