Koronatilanne on heikentynyt nopeasti Vaasassa – tartuntoja todettu useissa paikoissa

Koronavirustartuntoja (COVID-19) on todettu Vaasan A-Killassa, Jansson-kodissa, Kustaalan nuorisokodissa, Yrkesakademin kampuksella ja joukkoaltistumisia kaupunginsairaalan osastoilla 5 ja 9, Variskan koululla ja Vamian Sampo-kampuksella.

– Yläkoulujen luokat 7-9 on siirretty etäopetukseen, tartunnan saaneet on eristetty hoitopaikkoihinsa tai kotiin, altistuneet on asetettu karanteeneihin ja samoissa tiloissa oppilaitoksissa oleskelleita muita henkilöitä on ohjattu 10 päivän mittaiseen omaehtoiseen karanteeniin, kertoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Omaehtoisen karanteenin aikana vain välttämätön liikkuminen kodin ulkopuolella on sallittua.

– Terveysasemilla vahvistetaan koronajäljitystä ja kolme uutta tartuntatautilääkäriä on nimitetty. Koti- ja laitoshoidossa vierailuja kaupunginsairaalan osastoille 5 ja 9 rajoitetaan ja potilassiirrot on keskeytetty. Osastot 6 ja 7 toimivat normaalisti. Vierailuja asumispalveluyksiköissä suositetaan vältettävän. Sosiaalitoimen alainen päivä-, virike- ja työtoiminta keskeytetään, selventää Kaukoranta.

Voimassa olevat suositukset

Alueellamme on voimassa vahva maskisuositus. Yli 10 hengen kokoontumista ei suositeta järjestettävän edes yksityisesti. Myös alle 10 hengen tapaamisissa maskisuositus on voimassa. Ikääntyneiden ja perussairaiden sukulaisten ja tuttavien tapaamista ei suositella. Koronavirusinfektion leviämisvaiheessa oleville alueille ei pidä matkustaa eikä sieltä ole suositeltavaa tulla tänne.

– On surullista antaa tällaisia ohjeita ja suosituksia näin joulun lähestyessä. Korona ei kuitenkaan näköjään kumarra sen paremmin kirkollisia juhlia kuin uutta vuottakaan. Yhdessä voimme selvitä tästä, mutta se vaatii meidän jokaisen panoksen, vahvistaa Kaukoranta.