Koronatilanne on osoittanut varautumisen ja valmiussuunnittelun tärkeyden - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14.4.2021 luomaan tilannekuvaa koronavirustilanteesta. Kokonaisuutena tilanne Itä-Suomen alueella on varsin hyvin hallinnassa.

Itä-Suomen alueella ehkä Itä-Savon tilannetta lukuun ottamatta koronatilanne on varsin hyvin hallinnassa ja epidemia on laantumassa. Myös Itä-Savon osalta tartuntamäärät ovat lukumääriltään pienehköjä ja tartuntatautiketjut ovat lisäksi melko hyvin tunnistettuja sekä hallinnassa. Väkimäärältään vähäisen Itä-Savon tilastoja voivat näin ollen pienetkin tartuntamäärät heilauttaa. Koronaviruksen brittivariantti on tullut myös Itä-Suomen alueelle. On kuitenkin huomattu, että rajoitustoimien noudattamisella myös brittivariantti voidaan saada kuriin. Kokonaisuutena tilanne on siis varsin hyvin hallinnassa Itä-Suomen alueella, summasi johtajaylilääkäri Antti Hedman tilannekatsauksessaan.

Pohjois-Karjala on epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta myös Pohjois-Karjalan alueella ilmaantuvuusluku on ollut laskusuunnassa ja tilanne on paranemassa, kertoi toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen Siun sotesta puheenvuorossaan siitä, mihin meidän tulee varautua tulevaisuudessa koronan suhteen.

Ihmisten liikkuvuus vaikuttaa ennusteeseen siitä, miten koronapandemiatilanne kehittyy. SARS-CoV-2-virus tulee mahdollisesti jäämään jossain muodossa jokavuotiseksi vieraaksemme. Tulevaisuudessakin koronan hallintaan tarvitaan testaamista, eriasteisia suojatoimenpiteitä, dual tract -toimintoja, rokottamista, lääkkeitä ja muuta terveydenhuollon kapasiteettia. Lisäksi pandemian aikana kertyy merkittävästi hoitovelkaa. Osa hoitovelasta on vielä näkymätöntä ja voi vaatia hoitoa vielä vuosien ajan, totesi Kaipiainen.

SARS-CoV-2-virus tulee pysyvästi jossain suhteessa muuttamaan yhteiskuntaa ja taloutta. Meillä ei ole paluuta vanhaan entiseen, olemme menossa kohti uutta tulevaa, jossa turvallisuus ja sen varmistaminen tulee olemaan tärkeässä roolissa, summasi Sirpa Kaipiainen.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella covid-tilanne on pysynyt rauhallisena koko pandemian ajan. Pelastuslaitos ylläpitää jatkuvaa covid-tilannekuvaa ja tilanteen vaatimiin rajoituksiin reagoidaan nopeasti ja etupainotteisesti, kertoi pelastusjohtaja Markus Viitaniemi. Myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso ja toimintakyky ovat toistaiseksi hyvällä tasolla, kertoi pelastusjohtaja Jukka Koponen. Etelä-Savon alueella suojaustoimet, hyvä käsihygienia sekä maskien käyttö on auttanut siinä, että pelastuslaitos on pärjännyt suhteellisen hyvin Etelä-Savon aaltoilevassa koronavirustilanteessa. Etelä-Savossa toimivan valmiusfoorumin rooli tilannekuvan jakamisessa alueen toimijoille on ollut tärkeä ja luonut mahdollisuuden ns. matalankynnyksen tiedonvaihtoon alueella, kertoi pelastusjohtaja Seppo Lokka.

SAVO2021-valmiusharjoituksen teemana väestönsuojelu

Valmiustoimikunta totesi, että koronavirustilanne on käytännössä osoittanut varautumisen ja valmiussuunnittelun tärkeyden. Tämä on syytä muistaa jatkossakin. Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Pohjois- ja Etelä-Savon kunnille ja muille varautumiseen osallistuville toimijoille SAVO2021-valmiusharjoituksen 9. - 11. marraskuuta 2021. Teemana on väestönsuojelu ja toteutuksessa otetaan huomioon voimassa olevat koronarajoitukset, kertoi SAVO2021-valmiusharjoitusta koordinoiva pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Koronavirustilannetta voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla. Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen. Taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin. Tilannekatsaus-sivulta löytyy kattavasti tietoa koronavirustilanteesta.

Koronakartta | Taustatilastot | Tilannekatsaus-sivu

Alueellista tietoa Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien koronasivuilla:

Etelä-Savo (Essote.fi) | Itä-Savo (Sosteri.fi) | Pohjois-Savo (Psshp.fi) | Pohjois-Karjala (Siunsote.fi)

Vastauksia kysymyksiin koronasta aluehallintovirastojen UKK-sivuilta:

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi)

Aluehallintovirastojen koronaneuvonta (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16):

p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi