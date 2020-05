Koronatilanne sai amerikkalaiset syömään kasvipohjaisia lihoja – yksi niitä valmistavista yrityksistä valitsi suomalaisen Jamix-järjestelmän reseptiensä hallintaan

Suomessakin tutuksi tulleiden, lihaa jäljittelevien kasvipohjaisten tuotteiden myynti on kasvanut räjähdysmäisesti Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Jyväskyläläinen ammattikeittiöiden järjestelmätoimittaja Jamix Oy on toiminut Yhdysvalloissa jo muutaman vuoden ajan. Viime vuonna amerikkalaisella yliopistoruokailusektorilla läpimurron tehneen Jamixin jalansija vahvistuu USA:ssa, kun kasvipohjaisten lihojen valmistaja Hungry Planet® liittyy sen asiakaskuntaan.

USA:ssa suuret lihantuottajat ovat sulkeneet tuotantonsa ja maaliskuun alusta lähtien jo ennestään voimakkaassa kasvussa ollut kasvipohjaisten lihojen markkina on lähes nelinkertaistunut (theverge.com). Yksi kasvipohjaisiin lihatuotteisiin erikoistuneista amerikkalaisista yrityksistä on Hungry Planet®, joka toimii St Louis:ssa Missourin osavaltiossa. Hungry Planet® ryhtyy hallinnoimaan reseptejään sekä kulinaarista tietokantaansa suomalaisen Jamix-järjestelmän avulla. Hungry Planet® valmistaa täyden valikoiman keittiömestareiden luomia, kasvipohjaisia lihoja, joilla voi täysin korvata perinteiset lihat missä tahansa ruuassa, kattaen kaikki eläinkunnan proteiinin lähteet.

”Koska olemme kulinaarisesti suuntautunut yritys – jossa keittiömestarinäkökulma on kaiken toimintamme ytimessä, halusimme reseptien hallintaan kumppanin, joka peilaa tuota ajattelua. Kumppanuus Jamixin kanssa on täydellinen osoitus halustamme mahdollistaa keittiömestareille keskittyminen siihen, missä he ovat parhaimmillaan – tehdä herkullista, ravitsevaa ruokaa nälkäisen planeettamme ruokkimiseen” sanoi Jody Boyman, yksi yrityksen perustajista ja sen Chief Purpose Officer.

Tänä vuonna 30 vuotta täyttänyt Jamix on johtava järjestelmätoimittaja ammattikeittiöille. Yritys on rakentanut liiketoimintaansa Yhdysvalloissa jo muutaman vuoden ajan. Viime vuonna maailmankuulu huippuyliopisto Yale valitsi Jamixin ravitsemispalvelujensa hallintaan, samoin yhdeksän osavaltion alueella toimiva ruokapalvelujen tarjoaja Fresh Ideas. Vaikka Jamix-järjestelmä on ensisijaisesti kehitetty ammattikeittiöiden päivittäiseen tuotannonohjaukseen, se soveltuu erinomaisesti myös elintarviketeollisuuden käyttöön. ”Olemme innoissamme kumppanuudesta innovatiivisen elintarvikevalmistajan, Hungry Planetin kanssa, edetessämme haastavalla Yhdysvaltain markkinalla”, kertoo Jamixin toimitusjohtaja Mikko Jaatinen.