Koronavilkulla jo miljoona latausta!

Liikennevalomalli auttaa arvioimaan ulkomaan matkustamiseen liittyviä tartuntariskejä 26.8.2020 15:33:10 EEST | Tiedote

THL on tänään julkaissut liikennevalot, jotka auttavat ihmisiä arvioimaan ulkomailla matkustamiseen liittyvää koronatartunnan riskiä. Malli ei korvaa hallituksen tekemiä rajapäätöksiä, jotka tulee huomioida matkustamisen yhteydessä. Terveysviranomaiset saattavat tarkistaa oransseista ja punaisista maista saapuvien terveydentilan Mallissa maat jaotellaan kolmeen kategoriaan koronavirustartuntojen ilmaantuvuuden mukaan: Vihreässä luokassa riski tartunnalle ei ole merkittävästi korkeampi kuin Suomessa. COVID-19-ilmaantuvuus on alle hallituksen asettaman raja-arvon, alle 8-10 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää. Oranssissa luokassa riski tartunnalle on korkeampi kuin Suomessa. COVID-19-ilmaantuvuus ylittää hallituksen asettaman rajan. Ilmaantuvuus on 10-25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää. Punaisessa luokassa riski tartunnalle on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa tai riskiä ei voida luotettavasti arvioida. COVID-19-ilmaantuvuus on hyvin korkea, yli 25 tapausta per 10