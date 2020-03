Koronavirus mainittu suomalaismediassa jo yli 36 000 artikkelissa – uutisoinnin painopiste siirtynyt Kiinasta kotimaahan

Koronavirus on mainittu suomalaisessa toimituksellisessa mediassa tänä vuonna jo yli 36 000 kertaa, selviää mediaseuranta- ja analyystoimisto Retrieverin analyysistä. Uutisoinnin tahti on kasvanut tasaisesti muutaman uutisen viikkotahdista tämän viikon yli 12 000 uutiseen.

”Uutisoinnin painopiste on siirtynyt tammikuun ensiuutisoinnin ’Kiinan mysteeriviruksen’ seuraamisesta usean vaiheen kautta kotimaahan, ja käytännön vaikutuksiin arkielämälle”, Retrieverin media-analyysipäällikkö Sanna Kranjc summaa analyysiä.

Tammikuussa ja helmikuun alussa uutisoinnin painopiste oli Kiinassa, sen epidemian ehkäisemiseen liittyvissä toimenpiteissä ja tartuntatapausten ja kuolleiden määrässä. THL arvioi viruksen leviämisen Suomeen pieneksi. Finnairin lentojen peruutukset, Lapissa todettu ensimmäinen yksittäinen koronavirustartunta kiinalaisturistilla ja laskevat pörssikurssit synnyttivät uutisia. Helmikuun lopussa Kiinan rinnalle alkoi uutisoinnissa nousta myös Eurooppa, etenkin Italia. Myös Teneriffa ja Helsinki päätyivät otsikoiden yleisimpiin sanoihin. Media haastatteli aktiivisesti myös viranomaisia ja valtiovallanedustajia koronavirukseen varautumisesta.

”Maaliskuussa, etenkin tällä kuluvalla viikolla voidaan sanoa, että uutisoinnin määrä on räjähtänyt uudelle tasolle. Kansainvälistä tilannetta seurataan edelleen aktiivisesti, mutta nyt kiinnostaa etenkin tartunnat, altistumiset ja karanteenit Suomessa, tapahtumien ja matkojen peruminen sekä käytännön neuvot esim. tartunnan ehkäisemiseen ja oireiden tunnistamiseen”, Kranjc sanoo.

Organisaatioista näkyvyyttä on saanut eniten THL lähes 7 000 maininnallaan. Top viiteen mahtuvat myös WHO, Finnair, Ulkoministeriö ja HUS.

Ruotsiin ja Norjaan verrattuna uutisoinnin määrä Suomessa tähän mennessä maltillisempaa

Aktiivisimmin koronaviruksesta ovat uutisoineet valtakunnalliset uutismediat. Eniten uutisia tuottaneiden medioiden kärjessä ovat Ilta-Sanomat, Ylen verkkouutiset, Kauppalehti, Helsingin Sanomat sekä MTV:n verkkouutiset.

Suomalaismedian 36 500 koronaviruksen mainitsevaa artikkelia on lukumäärältään pienempi kuin Ruotsin tai Norjan uutismäärä. Norjassa koronan mainitsevia uutisia on tänä vuonna tuotettu jo 50 000 ja Ruotsissa peräti 96 000 kappaletta.

”Jos vertaamme koronaviruksen saamia mainintoja muihin viime aikojen uutisteemoihin, on uutisoinnin määrä kuitenkin poikkeuksellisen suuri. Esimerkiksi ilmaston tai muun ilmastoalkuisen sanan mainitsevia juttuja on tänä vuonna julkaistu reilut 20 000 kappaletta ja pakolaiset mainitsevia juttuja noin 5 000. Koronauutisointi on siis määrältään omalla tasollaan ja juttumäärät ovat yhä voimakkaassa kasvussa”, Kranjc toteaa.



Tutustu julkisuusanalyysiin: Koronavirus mediassa 2020.pdf