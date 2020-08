Koronavirusaltistuminen espoolaisessa koulussa ja lukiossa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on todettu uusia koronavirustartuntoja. Yksi tartunnan saaneista on ollut Etelä-Tapiolan lukion tiloissa ja toinen Mainingin koulun tiloissa. Tapaukset eivät liity toisiinsa. Noin 160 henkilöä on asetettu karanteeniin. Jatkossa kerromme koulu- ja päiväkotikaranteeneista verkkosivuillamme ja some-kanavillamme. Kaikkiin asianosaisiin otamme aina henkilökohtaisesti yhteyttä.