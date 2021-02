Koronavirustartunnat Gerby skolassa ja Borgaregatans skolassa

Gerby skolassa on todettu yksi koronavirustartunta 25.2.2021. Mahdollisia virukselle altistuneita henkilöitä on yhteensä 19. Myös Borgaregatans skolassa on todettu yksi tartunta 25.2. ja mahdollisesti altistuneita on yhteensä 26 henkilöä.

Altistuneita oppilaita on Gerby skolassa 16 ja henkilökuntaan kuuluvia kolme. Borgaregatans skolassa altistuneita oppilaita on 24 ja henkilökuntaan kuuluvia kaksi.

Altistuneet on asetettu karanteeniin. Muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti.

Koulujen oppilaiden huoltajia sekä koulujen henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.

